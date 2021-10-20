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Власти Харькова подарили незрячим паралимпийцам книги без шрифта Брайля

  /   Обновлено: 20 октября 2021 18:48
Спорт
Власти Харькова подарили незрячим паралимпийцам книги без шрифта Брайля
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Харьков, 20 октября. Власти украинского города Харькова подарили незрячим участникам Паралимпийских игр в Токио обычные книги и билеты в зоопарк. О странном подарке рассказала паралимпийская чемпионка по настольному теннису Марина Литовченко на своей странице в Facebook.

Она пояснила, что говорит об этом «не со злостью, а с невероятной горечью». По ее словам, сначала власти города подарили спортсменам цветы и внешние аккумуляторы для зарядки гаджетов «за самые высокие достижения».

«И тут они вручили еще ценнее подарки, а именно: паралимпийцам, у которых отсутствует зрение, подарили обычную книгу о Харькове и билеты в зоопарк. Нет, о книгах шрифтом Брайля никто не подумал», — написала Марина Литовченко.

Спортсменка обратила внимание на то, что власти не подумали о предоставлении медицинских услуг и реабилитации паралимпийцам, пишет телеканал «360». Паралимпийская чемпионка с грустью отметила, что все считают, что со здоровьем у участников Игр все в порядке.

Летом был скандал с украинской легкоатлеткой Ярославой Магучих из-за фото с российской спортсменкой Марией Ласицкене на Олимпиаде. Украинские пользователи устроили настоящую травлю из-за совместного снимка участниц Игр.

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украина паралимпийские игры литовченко
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