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Литовкин назвал бредом заявление украинского генерала о «нетрадиционном оружии» для ВСУ

  /   Обновлено: 20 октября 2021 18:40
Армия
Литовкин назвал бредом заявление украинского генерала о «нетрадиционном оружии» для ВСУ
Федеральное агентство новостей

Москва, 20 октября. Заявления украинских военных о необходимости оснастить ВСУ «нетрадиционным оружием» являются обычной пропагандой. Об этом сообщил военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин.

Ранее экс-замглавы Генштаба Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Игорь Романенко заявил, что украинская армия нуждается в «нетрадиционном оружии» для противостояния с Россией. По его словам, РФ обладает современными вооруженными силами, которые оснащены по последнему слову техники. Украина не способна вести борьбу с Россией при таких обстоятельствах, поэтому Киеву следует подумать о создании «необычных» образцов вооружения, передает iReactor.

Литовкин назвал странным заявление украинского генерала, отметив, что причиной плачевного состояния ВСУ является совокупность большого количества факторов. При этом эксперт призвал не воспринимать всерьез слова Романенко.

«Романенко — это великий болтун, который ничего из себя не представляет. Поэтому разговор про очередное неизведанное украинское оружие… Ну, они бы могли нас салом закидать, но и сала у них тоже нет. Они сало покупают в России и Польше, у них своего сала не хватает. Поэтому про какое-либо нетрадиционное оружие говорить не приходится», — отметил полковник.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев обсуждает с другими странами возможность передачи украинской стороне технологий в сфере создания систем противоракетной обороны. При этом он не стал уточнят, с какими именно странами идет данный диалог, передает RT.

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украина россия литовкин романенко нетрадиционное оружие
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