Блогер Oblomoff развеял миф о «подслушивающих» телефонах

Москва, 20 октября. Блогер Олег Григорьев, известный под псевдонимом Oblomoff, провел эксперимент с целью проверить теорию заговора с «подслушивающими телефонами».

Для проверки блогер приобрел два телефона. Один из них был на базе Android, другой — iOS. В смартфоны вставили новые SIM-карты и зарегистрировали аккаунты, чтобы установить несколько популярных приложений, в том числе YouTube, Instagram, «ВКонтакте», Wildberries. Устройства не подключали к домашней сети Wi-Fi, пишет «Слово и Дело».

Блогер вместе со своим другом стали говорить на различные темы. Причем обсуждали вопросы, которые не могут возникнуть случайно во время разговора. Например, обсуждался корм для грызунов, пейнтбольные ружья и эхолот для лодки.

Блогер с другом проговорил полтора часа рядом со смартфонами. Также была поставлена колонка, которая воспроизводила тот же разговор на протяжении часа. После нескольких часов «прослушки» ни одно из приложений на обоих смартфонов не показала контекстной рекламы, которые хоть немного были связаны с темами. Таким образом Oblomoff развеял миф о «подслушивающих» телефонах.

Ранее комментарий о прослушке смартфонов дал директор компании «ИТ-Резерв» Павел Мясоедов. По его словам, изменения в привычной работе устройства могут говорить о прослушке телефона посторонними лицами.