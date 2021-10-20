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Аналитик Вассерман восхитился «свирепым» ответом России на фейк The Sun о «Спутнике V»

  /   Обновлено: 20 октября 2021 18:30
Политика
Аналитик Вассерман восхитился «свирепым» ответом России на фейк The Sun о «Спутнике V»
Федеральное агентство новостей

Москва, 20 октября. История «свирепого» контрудара России после вброса британских СМИ о вакцине «Спутника» должна стать поучительной не только для Запада, но и для Москвы. Об этом заявил депутат Госдумы и известный политический аналитик Анатолий Вассерман.

В публикации для портала «РЕН-ТВ» народный избранник призвал официальную Москву извлекать уроки из своих побед. Вассерман проанализировал публикацию издания The Sun, в которой отечественный препарат «Спутник V» объявлялся плагиатом вакцины AstraZeneca и результатом работы спецслужб. Однако эффективная работа российский властей помогла поставить журналистов из Англии на место, восхищается Вассерман.

Российский фонд прямых инвестиций, ответственный за распространение «Спутника V» за рубежом, решил не давать спуску британскому таблоиду и дал открытый и резкий ответ, пишет российский обозреватель. Вскоре после этого против таблоида был подан судебный иск, и The Sun пришлось признать, что история о «русских шпионах» была выдуманной от начала до конца.

slovodel.com /

«Открытым текстом уверяю: дело как раз в том, что на сей раз наши наняли свирепых юристов, готовых подать иск за клевету. Пока не будем защищать себя, на нас продолжат нападать. В том числе ложью», — объяснил мораль скандальной истории Анатолий Вассерман.

Известный политической аналитик Анатолий Вассерман нередко дает комментарии прессе по актуальной западной новостной повестке. На фоне энергетического кризиса в Европе эрудит объяснил, к каким неожиданным последствиям может привести увлечение многих государств «зеленой» альтернативой.

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