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Авиакомпания «Победа» начала продавать билеты в Египет
Общество
Авиакомпания «Победа» начала продавать билеты в Египет
pixabay.com  /  reesorts

Москва, 20 октября. Российская авиакомпания «Победа» приняла решение возобновить продажу билетов на рейсы в несколько египетских городов. Информацию об этом предоставила пресс-служба компании.

Согласно предварительной информации, «Победа» начнет отправлять свои самолеты в Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Улететь в эти города жители России смогут из Москвы.

Вылет первого рейса в Шарм-эль-Шейх запланирован на 22 декабря. Согласно официальным данным, полеты по данному направлению будут совершаться ежедневно. Аналогичной будет ситуация и с вылетами в Хургаду. Лайнеры воздушной авиации будут отправляться в этот город на ежедневной основе уже с 25 декабря.

Не так давно стало известно, что международный аэропорт Владивостока принял решение возобновить прямые рейсы на Пхукет. Согласно предварительной информации, полеты по данному направлению возобновятся уже 15 ноября. Их будет выполнять авиакомпания S7 Airlines. Первое время самолеты будут летать один раз в неделю, по понедельникам.

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