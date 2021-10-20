Читатели Daily Mail: Россия сможет завоевать Великобританию с помощью нескольких резиновых лодок

Лондон, 20 октября. Крупные учения российской армии в акватории Черного и Балтийского морей, а также в Японском море, привлекли внимание журналистов Daily Mail и читателей британского издания.

Авторы статьи в популярном таблоиде указали на растущую мощь ВС РФ и огромный размах их действий на просторах от Тихого до Атлантического океанов, а также на крепнущее военное партнерство Москвы и Пекина. Пересказ публикации и характерных комментариев пользователей портала Daily Mail представлен «ПолитРоссией».

«На днях в Черном море российские военные провели массовые учения, а в Японском море состоялись совместные маневры флотов РФ и КНР»,— сообщается в статье.

Читатели из Великобритании отметили, что численность, техническая оснащенность и боевой дух российских военных значительно превосходят аналогичные показатели британских солдат и офицеров. Никаких шансов при конфликте с Москвой у Лондона нет, заявил один из них.

«Если военным России или Китая захочется проникнуть в Великобританию, им нужно будет всего лишь купить несколько надувных лодок», — подчеркнул другой пользователь Сети легкость завоевания островного королевства.

Аудитория Daily Mail пришла к выводу о полном превосходстве российской армии над британской, и отметила низкую боеспособность вооруженных сил собственной страны, а также общую деградацию военного потенциала НАТО.

Ранее стало известно, что министры обороны стран НАТО хотят изучить боевые возможности новейших гиперзвуковых ракет ВС РФ. Об отсутствии у Альянса планов размещения оружия в космическом пространстве информировал RT.