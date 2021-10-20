Глава делегации талибов высоко оценил заседание «московского формата» по Афганистану

Москва, 20 октября. Встреча участников «московского формата» по Афганистану прошла позитивно. Об этом сказал глава делегации движения «Талибан»1 (организация признана террористической и запрещена на территории РФ) Абдул Салам Ханафи.

Стороны обсудили военно-политическую обстановку в Афганистане. Также они коснулись вопроса формирования инклюзивного правительства.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что прямые контакты российской власти с «Талибаном» направлены на понимание ситуации в Афганистане.

1 Организация запрещена на территории РФ.