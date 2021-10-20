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Глава делегации талибов высоко оценил заседание «московского формата» по Афганистану

  /   Обновлено: 20 октября 2021 18:20
Политика
Глава делегации талибов высоко оценил заседание «московского формата» по Афганистану
Федеральное агентство новостей  /  Герман Парло

Москва, 20 октября. Встреча участников «московского формата» по Афганистану прошла позитивно. Об этом сказал глава делегации движения «Талибан»1 (организация признана террористической и запрещена на территории РФ) Абдул Салам Ханафи.

Стороны обсудили военно-политическую обстановку в Афганистане. Также они коснулись вопроса формирования инклюзивного правительства.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что прямые контакты российской власти с «Талибаном» направлены на понимание ситуации в Афганистане.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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