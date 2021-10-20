Газета «Культура» назвала шесть лучших российских фильмов, основанных на реальных событиях

Москва, 20 октября. Создатели кинокартин часто вдохновляются реальными историями при съемках своих произведений. Составлен рейтинг из шести лучших российских фильмов, основой для которых стали события, произошедшие на самом деле.

В топ-6 таких лент попала картина «Собибор» 2018 года. Она рассказывает о заключенных находившегося в Польше лагеря Собибор, которые устроили восстание осенью 1943 года. Их предводителем стал лейтенант Красной армии Александр Печерский.

Газета «Культура» включила в рейтинг фильм «Землетрясение» 2016 года. Лента основана на трагедии, случившейся в Армении в 1988 году. Тогда землетрясение унесло жизни 25 тысяч человек.

Лента 2017 года «Салют-7» посвящена подвигу космонавтов, которым пришлось впервые в истории освоения внеземного пространства состыковываться с неуправляемой станцией. Эта мера была необходима, поскольку находящаяся в беспилотном режиме станция «Салют-7» перестала отвечать на сигналы.

Кадр из фильма «Салют-7» /

Еще один российский фильм, основанный на реальных событиях, — «Непрощенный» 2018 года. Его создатели вдохновились трагичной судьбой инженера-строителя Виталия Калоева, потерявшего семью в авиакатастрофе и решившего отомстить диспетчеру, которого обвиняли в случившемся.

Кинокартина «Лето» 2018 года повествует о начале творческого пути лидера группы «Кино» Виктора Цоя, а также о его отношениях с Майком Науменко и его женой. Кроме того, лента дает представление об обществе 1980-х годов.

Последний фильм из топа — «Доктор Лиза» 2020 года. Он рассказывает об одном дне из жизни правозащитницы Елизаветы Глинки, занимавшейся благотворительной и общественной деятельностью. Фильм вышел почти через четыре года после смерти Доктора Лизы.

Ранее был составлен рейтинг свежих хорроров, способных заинтриговать зрителя. В топ попали семь фильмов ужасов, вышедших совсем недавно.