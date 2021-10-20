Экономист Голубев объяснил разгон мировой инфляции в условиях пандемии

Санкт-Петербург, 20 октября. Период с 30 октября по 7 ноября в России объявлен нерабочими днями. Как это отразится на бизнесе, населении, ценах и инфляции, обсуждали на брифинге, организованном Медиагруппой «Патриот». Участие в разговоре принял доцент, кандидат экономических наук, преподаватель СЗИУ РАНХиГС Артем Голубев.

Гиперинфляция вряд ли будет наблюдаться в мире и в России. Однако рост показателя до 10% в течение года-двух вполне возможен. Речь идет о вероятности, то есть никто не хочет кого-то пугать ожиданием высокого уровня инфляции, отметил экономист.

Во многом избыточная ликвидность обусловлена существенными вливаниями денежных средств со стороны центробанков разных стран, Федеральной резервной системы США, ЕЦБ, регуляторов Китая и Японии.

«То есть, с одной стороны, увеличение ликвидности — это мера, стимулирующая экономический рост. Но поскольку вовремя печатный станок не остановили и не остановили печатание денег, в конечном итоге мы видим те проблемы, что значительная ликвидность была направлена на товарные рынки, где можно очень хорошо заработать на сырьевых активах. И сегодня мы наблюдаем, что практически из всего спектра сырья мало какое сырье мы можем найти, которое бы не выросло в цене», — пояснил Голубев.

В итоге это отражается на конечной продукции. Даже если в середине осени начнется коррекция цен на сырье, которая будет продолжаться на протяжении года-двух, рынок может вернуться к ценам на сырье на уровне предкризисного 2019 года. Однако с временным лагом примерно в полгода ситуация не изменится. Если цены начнут снижаться уже сейчас, то в мире они уменьшаться где-то к весне, и это будет только началом тенденции, считает эксперт.

Говоря об ограничениях для бизнеса из-за коронавируса, Голубев предложил освободить предпринимателей от налогов на весь ноябрь. Кроме того, по его мнению, бизнесу можно выплатить хотя бы минимальные суммы на каждого сотрудника, исходя из показателей МРОТ.