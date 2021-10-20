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QR-коды для посещения общественных мест вводят в Алтайском крае

  /   Обновлено: 20 октября 2021 18:19
Общество
QR-коды для посещения общественных мест вводят в Алтайском крае
pixabay.com

Барнаул, 20 октября. Власти Алтайского края вводят QR-коды для посещения торговых центров и других людных мест, согласно постановлению главного санитарного врача региона.

Жителям Алтайского края при посещении общественных мест придется показать QR-коды, свидетельствующие о прохождении вакцинации и перенесенном не более полугода назад заболевании. Электронный документ потребуется в торговых центрах и других людных местах.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова накануне призвала регионы России ввести допуск на отдельные предприятия только по QR-кодам. Такая мера позволит прервать цепочку заражений коронавирусной инфекцией.

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