Буллинг: что вызывает ненависть и травлю среди сверстников

В молодежную эпоху индивидуализма буллинг стал вполне закономерным явлением. Желание отличиться и показать свою уникальность сегодня все чаще вызывает ненависть и травлю среди сверстников. Об этом корреспонденту ФАН рассказала доктор психологических наук, профессор, детский психолог Оксана Защиринская.

Как отметила собеседница издания, по данным социологических опросов, нынешние подростки ориентированы на собственную уникальность и исключительность. Этот тренд развивается и активно поддерживается в соцсетях. Но вместо того, чтобы выделяться хорошими делами, они чаще всего идут простым путем — унижают и травят своих сверстников.

«Молодое поколение реально считает себя уникальным. Свою уникальность они доказывают разными способами, и даже если взрослый говорит, что так поступать нельзя, то у тех же школьников включается психологическая защита — «это вы жили как-то по-другому, а у нас все иначе». И это «иначе» заключается в том, что у них есть потребность проявлять лидерство, а для этого оказываются все средства хороши. Если начинается какая-то травля, то она же не носит индивидуальный характер: есть толпа и есть зачинщик. Подросток находит самый простой способ проявить свое лидерство в группе — через травлю другого человека, что и называется буллингом», — объяснила Защиринская.

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По ее словам, дети сбиваются в своеобразные стаи и начинают терзать кого-нибудь из одноклассников. Причем поводы могут быть совершенно незначительными. Достижением для инициаторов травли является классно выполненный буллинг. Ведь это проще и доступнее, чем добиться каких-то успехов в спорте или учебе. Большую роль, по словам Защиринской, здесь играет и всплеск гормонов, который происходит в момент агрессии. Ребенок «подсаживается» на эти ощущения.

«Подросток от акта агрессии получает очень большое удовольствие, вызванное всплеском эндорфина. Это еще и гормональная история: человек получает драйв и удовольствие от того, что кому-то плохо. Из-за этого жестокость начинает возрастать, и когда есть еще и фактор безнаказанности, то это вообще переходит к очень агрессивным садистским действиям», — пояснила специалист.

В итоге вся эта история с буллингом приводит к печальным последствиям и жертву, и агрессора. У человека, который стал объектом травли, остается глубокая психологическая травма. Агрессор же, попавшись на эндорфиновый крючок, уже не может остановится и нуждается в больших дозах эмоций. Так, по словам психолога, появляются и блогеры, которые с риском для жизни снимают ролики, и стримеры, которые в прямом эфире издеваются над своими жертвами.

Ранее психолог Миллер допустила, что «Игра в кальмара» приведет к всплеску насилия в школах. Она подчеркнула, что именно молодые люди подвержены влиянию дурного примера.