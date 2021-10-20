Сенатор Цеков назвал новый словарь терминов Киева унижением для украинцев

Москва, 20 октября. Разработанный киевским руководством новый словарь названий и терминов унижает граждан Украины, заявил член Совета Федерации Сергей Цеков.

По словам российского политика, Киев пытается научить собственных граждан, как якобы правильно говорить.

«Если выпускаются подобные словари, значит, украинское общество неоднозначно воспринимает политические процессы, в том числе связанные с Крымом и Донбассом. Вот киевские власти и решили заняться раздачей указаний, что думать и что говорить своим гражданам», — отметил сенатор в интервью РИА Новости.