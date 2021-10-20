Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
20 октября 19:43
19:41
Общество
Маркетолог Григорьев поддержал отказ Елизаветы II от премии «Старушка года»
19:39
Общество
Сверхпрочный композитный материал для погодных условий Арктики разработан в Якутии
19:39
Политика
Первым президентом Барбадоса стала генерал-губернатор Сандра Мейсон
19:35
Экономика
Политолог Валяев: «Курс на зеленую экономику подвел Европу к энергетическому кризису»
19:35
Общество
Власти Крыма ввели самоизоляцию для пенсионеров с 25 октября
19:35
Экономика
Экономисты рассказали, как нерабочие дни в ноябре повлияют на рубль
19:35
Общество
Сексолог Миллер: «Совместный просмотр порно может негативно сказаться на отношениях»
19:34
Происшествия
В Санкт-Петербурге женщина за рулем BMW наехала на пятиклассника
19:33
Происшествия
В Петербурге юноша под воздействием наркотиков напал с ножом на девушку и медика
19:29
Политика
Читатели Polskie Radio предложили исключить из ЕС разрушающую все подряд Польшу
Все новости

Сенатор Цеков назвал новый словарь терминов Киева унижением для украинцев

  /   Обновлено: 20 октября 2021 18:06
Политика
Сенатор Цеков назвал новый словарь терминов Киева унижением для украинцев
council.gov.ru  /  Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации

Москва, 20 октября. Разработанный киевским руководством новый словарь названий и терминов унижает граждан Украины, заявил член Совета Федерации Сергей Цеков.

По словам российского политика, Киев пытается научить собственных граждан, как якобы правильно говорить.

«Если выпускаются подобные словари, значит, украинское общество неоднозначно воспринимает политические процессы, в том числе связанные с Крымом и Донбассом. Вот киевские власти и решили заняться раздачей указаний, что думать и что говорить своим гражданам», — отметил сенатор в интервью РИА Новости.

Как стало известно ранее, Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины предложил отказаться от термина «Великая Отечественная война». Соответствующая информация появилась в новом словаре названий и терминов.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Сенатор Цеков назвал новый словарь терминов Киева унижением для украинцев
украина цеков словарь
Комментировать