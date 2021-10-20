Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
20 октября 19:43
19:41
Общество
Маркетолог Григорьев поддержал отказ Елизаветы II от премии «Старушка года»
19:39
Общество
Сверхпрочный композитный материал для погодных условий Арктики разработан в Якутии
19:39
Политика
Первым президентом Барбадоса стала генерал-губернатор Сандра Мейсон
19:35
Экономика
Политолог Валяев: «Курс на зеленую экономику подвел Европу к энергетическому кризису»
19:35
Общество
Власти Крыма ввели самоизоляцию для пенсионеров с 25 октября
19:35
Экономика
Экономисты рассказали, как нерабочие дни в ноябре повлияют на рубль
19:35
Общество
Сексолог Миллер: «Совместный просмотр порно может негативно сказаться на отношениях»
19:34
Происшествия
В Санкт-Петербурге женщина за рулем BMW наехала на пятиклассника
19:33
Происшествия
В Петербурге юноша под воздействием наркотиков напал с ножом на девушку и медика
19:29
Политика
Читатели Polskie Radio предложили исключить из ЕС разрушающую все подряд Польшу
Все новости

Супруг Маши Распутиной оказался в реанимации с 80% поражения легких
Общество
Супруг Маши Распутиной оказался в реанимации с 80% поражения легких
Global Look Press  /  Pravda Komsomolskaya

Москва, 20 октября. Муж известной певицы Маши Распутиной, бизнесмен Виктор Захаров попал в больницу с коронавирусом. Врачи выявили у госпитализированного предпринимателя 80% поражения легких.

У исполнительницы и ее супруга диагностировали COVID-19, однако артистка переносит болезнь в легкой форме. Распутина лечится дома по схеме, составленной врачами, рассказал Захаров «Собеседнику».

«А я лежу в больнице, в реанимации. По всей видимости, выйду еще не скоро», — отметил бизнесмен.

По словам предпринимателя, ему постоянно делают уколы и ставят капельницы. Муж Распутиной целыми сутками лежит под кислородной маской. Захаров предполагает, что его состояние усугубил стресс из-за скандала, который устроил его сын на шоу Андрея Малахова.

Супруг певицы говорит о передаче, на которой присутствовала и дочь Распутиной. Она обвинила Захарова-младшего в домогательствах и устроила драку с ним в прямом эфире.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Супруг Маши Распутиной оказался в реанимации с 80% поражения легких
захаров певица распутина коронавирус
Комментировать