Супруг Маши Распутиной оказался в реанимации с 80% поражения легких

Москва, 20 октября. Муж известной певицы Маши Распутиной, бизнесмен Виктор Захаров попал в больницу с коронавирусом. Врачи выявили у госпитализированного предпринимателя 80% поражения легких.

У исполнительницы и ее супруга диагностировали COVID-19, однако артистка переносит болезнь в легкой форме. Распутина лечится дома по схеме, составленной врачами, рассказал Захаров «Собеседнику».

«А я лежу в больнице, в реанимации. По всей видимости, выйду еще не скоро», — отметил бизнесмен.

По словам предпринимателя, ему постоянно делают уколы и ставят капельницы. Муж Распутиной целыми сутками лежит под кислородной маской. Захаров предполагает, что его состояние усугубил стресс из-за скандала, который устроил его сын на шоу Андрея Малахова.

Супруг певицы говорит о передаче, на которой присутствовала и дочь Распутиной. Она обвинила Захарова-младшего в домогательствах и устроила драку с ним в прямом эфире.