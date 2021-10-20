Психолог Тулупьева назвала главные причины, из-за которых возникают конфликты на работе

В каждом офисе или компании так или иначе возникает конфликтная ситуация. Детали раздора везде свои, но есть ряд общих причин, которые могут спровоцировать конфликт в любой организации. Об этом корреспонденту ФАН рассказала доцент кафедры государственного и муниципального управления СЗИУ РАНХиГС, кандидат психологических наук Татьяна Тулупьева.

Как объяснила эксперт, эти причины можно разделить на две группы: психологические и организационные. Первые связаны с проблемами дома или в коллективе, плохим самочувствием сотрудника, нагнетанием обстановки СМИ. Все эти факторы создают у человека внутреннюю психологическую напряженность, заводят его. Поэтому как только появляется благодатная почва для выплеска этой негативной энергии, сотрудник не раздумывая ввязывается в спор. По словам Тулупьевой, это как раз тот случай, когда конфликт возникает на пустом месте.

«Вторая группа причин связана с организацией самого рабочего процесса. Во-первых, конфликты рано или поздно возникают там, где не определена зона ответственности. Например, когда два человека отвечают за что-то одно или наоборот — есть пустая зона ответственности. Во-вторых, неприятности начинаются, когда поручение заданий происходит без учета личных или профессиональных навыков работника», — рассказала она.

Третья причина, как сказала психолог, тесно перекликается в первой: это перегруз сотрудников работой из-за неравномерного распределения ресурсов. Четвертая причина заключается в превышении руководителем своих полномочий и непродуманности управленческих решений, заключила она.