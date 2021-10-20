FT: Китай неприятно удивил США испытаниями новой гиперзвуковой ракеты

Вашингтон, 20 октября. Появление гиперзвукового оружия в распоряжении китайских военных стало крайне неприятным сюрпризом для США. К такому выводу пришли эксперты американского издания Financial Times.

Ранее американские СМИ сообщили, что летом 2021 китайские военные испытали новую гиперзвуковую ракету. Боеприпас полностью облетел земной шар, но точно поразить заданную цель не смог. Аналитики Financial Times выразили уверенность, что испытания продемонстрировали превосходство Пекина над Вашингтоном в сфере разработки гиперзвукового вооружения. Кроме того, Китай получил возможность наносить ядерные удары по территории США с использованием новых носителей.

Эксперты отметили, что американская система противоракетной обороны (ПРО) неспособна перехватывать гиперзвуковые цели, поэтому США беззащитны перед китайскими гиперзвуковыми ракетами. При этом к настоящему моменту Вашингтону не удалось достичь ощутимого прогресса в сфере создания гиперзвукового вооружения.

Ранее стало известно, что Военно-воздушные силы США второй раз подряд провалили летные испытания гиперзвуковой ракеты AGM-183A. В испытаниях был задействован стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress. Ракета безопасно отделилась от самолета, однако ее двигатель не заработал, передает RT.