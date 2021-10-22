Блогер Манукян о желании Бузовой покорить Голливуд: «Она идет напролом»

Певица и телеведущая Ольга Бузова снимается в голливудском кино. Пока что она не распространяется о деталях своей новой работы. Блогер и журналист Вадим Манукян в комментарии ФАН выразил мнение, что все задуманное у Бузовой благодаря ее упертому характеру получится.

О чем фильм и кого играет Бузова — неизвестно. Певица призналась, что подробности пока раскрыть не может. В одном из интервью она только похвасталась своими «шикарными партнерами». Бузова уже заявила о желании продолжить карьеру актрисы в кино и считает, что главная роль у нее еще впереди.

Манукян подчеркнул, что певица уже имеет необходимый актерский опыт. Однако он считает, что для полноценной работы в Голливуде этого крайне мало.

«Ольга уже в прошлом пыталась сниматься в кино. Так что опыт у нее на этом направлении есть. Насчет Голливуда — я уже ничему не удивлюсь. Думаю, что главную роль в топовом блокбастере ей вряд ли бы дали. Может, она там играет какую-то приглашенную звезду. Верка Сердючка ведь некоторое время назад засветилась там в своем образе. Пусть играет. МХАТ она уже покорила, актерский опыт есть. Пока все ее обсуждают и осуждают, Бузова идет напролом — в этом ее сила», — подметил Манукян.

Федеральное агентство новостей / Екатерина Иванова

Актерскую карьеру певица Ольга Бузова начала с главной роли в мхатовском спектакле «Чудесный грузин». Там она исполнила роль певицы кабаре Беллы Шанталь, помогающей спастись от облавы молодому Сталину.

Ранее стало известно, что актриса Татьяна Доронина была возмущена, что Бузова участвовала в спектакле «Чудесный грузин». Артистка, которая была художественным руководителем театра более 30 лет, с особой болью восприняла эту новость. О реакции знаменитости на приглашение Бузовой на сцену легендарного театра рассказала ее подруга Лидия Матасова. По ее словам, артистка грубо высказалась об этой затее.