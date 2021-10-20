Пользователи сообщили о масштабном сбое в работе Instagram

Москва, 20 октября. В работе социальной сети Instagram наблюдаются масштабные сбои. Об этом стало известно из предоставленных данных сервисом Downdetector.

Масштабный сбой в работе сервиса, согласно официальной информации, произошел в 16:50. Больше всего жалоб в данный момент поступает от пользователей из России, Канады, Испании, Италии и Великобритании.

По данным Downdetector, больше всего проблем наблюдается с работой самого приложения. Также пользователи сообщают о трудностях при попытке соединиться с сервером. Кроме того, в данный момент наблюдаются перебои с отображением новостной ленты и работы вебсайта.

Не так давно стало известно, что разработчики Instagram на фоне частых сбоев приняли решение запустить новую функцию. Теперь пользователи будут получать сообщения о технических неполадках, рассказали в компании.