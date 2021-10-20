Даня Милохин признался, что Евгения Медведева нравится ему как девушка

Москва, 20 октября. Популярный блогер Даня Милохин рассказал об отношениях с фигуристкой Евгенией Медведевой, с которой он вместе выступает в шоу «Ледниковый период».

Блогер и фигуристка поразили поклонников ледового шоу. Зрители программы стали обсуждать отношения между молодыми людьми. Некоторые интернет-пользователи признались, что хотели бы, чтобы Милохин и Медведева были вместе и в реальной жизни.

«Она мне нравится как девушка. Мне с ней хорошо. Я пою с ней! Она меня поддерживает! Эти чувства как к сестре. Но я понимаю, что она не сестра и могут возникнуть романтические отношения. Но я такое испытываю не к ней одной», — сказал тиктокер в подкасте на YouTube «Сережа и микрофон».

Он поделился словами своего друга, который предложил ему встречаться с партнершей по проекту. По мнению приятеля, Милохин и Медведева были бы «крутой парой», пишет «Вечерняя Москва».

«Это так не делается, и я решил немного отпустить ситуацию. Я себя странно чувствую в отношениях. Мне нужны просто человеческие чувства, влюбленность. Любовь правит миром», — сказал Даня Милохин.

Блогер и спортсменка регулярно тренируются на арене и готовят номера для «Ледникового периода». В одном из выпусков Милохин уронил фигуристку и получил серьезные травмы. Несмотря на это, они решили продолжить участие в шоу.