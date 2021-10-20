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Петербургский депутат Панов пояснил, как решение Кремля о введении QR-кодов скажется на бизнесе в России

  /   Обновлено: 20 октября 2021 17:58
Общество
Петербургский депутат Панов пояснил, как решение Кремля о введении QR-кодов скажется на бизнесе в России
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 20 октября. Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Дмитрий Панов вместе с главой Ассоциации фермерских хозяйств Ленинградской области Михаилов Шконда, отвечая на вопросы журналистов в эфире Медиагруппы «Патриот» рассказали, как ситуация с введением QR-кодов и нерабочих дней скажется на бизнесе, производстве продовольствия и росте цен.

Специалисты вовремя отреагировали на ситуацию, отметил Панов. Уже на следующий день планируется провести глобальную конференцию, на которой будут обсуждаться реактивные меры поддержки.

Панов отметил, что понимает реакцию на обязательную вакцинацию против коронавируса и разговоры о возможных мерах о сохранении бизнеса уже обсуждались. Перспективы развития и действия относительно кодов уже обсуждались.

«Предприниматели в один голос говорят. что все что угодно, только чтобы не было полного закрытия, помтоу что остановка производства, остановить моментально могут, но потом отпустит и получается катастрофическая ситуация» — прокомментировал Панов.

Михаил Шконда прокомментировал, какие меры будут предприняты в сельском хозяйстве. Остановка производства на месяц, которая прошла в прошлом году, заставила длительное время перестраивать все процессы. Поэтому неделя нерабочих дней не пугает. Сейчас главная задача обеспечить бесперебойность производства, подчеркнул глава ассоциации фермерских хозяйств.

Михаил Шконда дал несколько советов начинающим фермерам. Он отметил важность понимания, какие деньги начинающие бизнесмены хотят получать от реализации фермерского производства.

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панов шкода QR-кодов
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