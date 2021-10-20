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Экономист Голубев предложил освободить бизнес от налогов на месяц из-за коронавируса

  /   Обновлено: 20 октября 2021 17:54
Экономика
Экономист Голубев предложил освободить бизнес от налогов на месяц из-за коронавируса
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 20 октября. Российский бизнес готовится к новым ограничениям из-за роста заболеваемости коронавирусом. Президент страны Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства одобрил предложение вице-премьера Татьяны Голиковой объявить нерабочими днями период с 30 октября по 7 ноября.

В пресс-центре Медиагруппы «Патриот» прошел брифинг, посвященный теме последствий предстоящего локдауна для бизнеса. Гостем студии стал доцент, кандидат экономических наук, преподаватель СЗИУ РАНХиГС Артем Голубев.

Он считает, что государство должно компенсировать предприятиям вынужденный простой. В том числе необходимо будет выплачивать пособие по безработице. Такие меры поддержки обойдутся дешевле, чем вероятные проблемы, которые скажутся на бизнесе.

Голубев предложил освободить предпринимателей от налогов на весь ноябрь. Кроме того, по его мнению, бизнесу можно выплатить хотя бы минимальные суммы на каждого сотрудника, исходя из показателей МРОТ. Если закрытие на неделю — то это должна быть одна четверть от МРОТ.

Неблагоприятная эпидемиологическая ситуация и высокие суточные показатели по заражению и смертности от COVID-19 заставляют российские власти принимать решительные меры.

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