Главные новости дня: 20 октября

ФАН публикует дайджест событий 20 октября

Президент РФ Владимир Путин поддержал предложение правительства о режиме нерабочих дней. На федеральном уровне они вводятся с 30 октября по 7 ноября включительно. В регионах с наиболее сложной ситуацией по COVID-19 — с 23 октября, и могут быть продлены после 7 ноября. Указ о введении по всей территории России нерабочей недели будет подписан в ближайшее время.

Российского актера Сергея Безрукова экстренно госпитализировали в больницу с COVID-19. Об этом артист рассказал в своих соцсетях. Директор актера Ирина Савилова дала комментарий, касающийся его болезни. В беседе с ФАН она подтвердила, что артист заболел COVID-19.

Российские Су-30 перехватили два бомбардировщика ВВС США над Черным морем. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной. Как отмечается в сообщении НЦУО, после разворота иностранных самолетов Су-30 вернулись на аэродром базирования.

Ведущий передачи «Доброе утро», выходящей на Первом канале, Сергей Бабаев заболел COVID-19. Звезду телеэкрана госпитализировали с пневмонией. Бабаев заметил первые признаки коронавируса несколько дней назад. В беседе с ФАН он рассказал о своем самочувствии после госпитализации.

Автобус с военнослужащими армии Сирии подорвался в среду на двух минах, проезжая по Президентскому мосту в Дамаске. В результате теракта погибли минимум 13 солдат. На место происшествия оперативно прибыл отряд саперов. Специалисты деактивировали также еще одну мину, которую террористы установили вблизи прошлых зарядов.

Блогер Юрий Дудь оштрафован на 100 тыс. рублей по делу о пропаганде наркотиков. Суд в Москве рассмотрел административное дело в отношении Дудя. Он признан виновным в пропаганде наркотиков. Правоохранители отмечали, что административное законодательство было нарушено во время двух интервью: с блогером Ивангаем и певцом Моргенштерном.

В Татарстане самолет с хоккеистами вернулся в аэропорт вылета из-за разгерметизации. Воздушное судно перевозило хоккейную команду «Амур». На борту Boeing 737-8, вылетевшего рейсом Набережные Челны — Хабаровск, находились 42 пассажира и восемь членов экипажа. Никто из них не пострадал.

Заслуженный тренер СССР по боксу Владимир Лопатников скончался в 84 года. Дочь Лопатникова обнаружила его тело и вызвала медиков. Но они только констатировали смерть бывшего спортсмена. По предварительным данным, мужчина скончался в результате острой сердечно-сосудистой недостаточности.

Европарламент присудил премию имени Андрея Сахарова «За свободу мысли» за 2021 год осужденному блогеру Алексею Навальному, сообщили представители Европейской народной партии. Член Совета Федерации Владимир Джабаров раскритиковал решение и добавил, что ему стыдно за европейских политиков.

Пользователи сообщили о масштабном сбое в работе Instagram. Согласно официальной информации, сбой произошел в 16:50. Больше всего жалоб в данный момент поступает от пользователей из России, Канады, Испании, Италии и Великобритании. По данным Downdetector, больше всего проблем наблюдается с работой самого приложения. Также пользователи сообщают о трудностях при попытке соединиться с сервером.