Марокко приостановило авиасообщение с тремя европейскими странами

Рабат, 20 октября. Власти Марокко приостановили авиасообщение с Германией, Нидерландами и Великобританией. Об этом сообщило Национальное управление аэропортов.

В заявлении говорится, что решение вступило в силу с сегодняшнего дня и продлится до дальнейшего уведомления. Правительство королевства пошло на такой шаг из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в европейских странах.

Согласно сообщениям местных СМИ, Рабат опасается проникновения на территорию государства нового варианта коронавируса под названием AY4.2. Мутация уже начала распространяться в Великобритании.