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Марокко приостановило авиасообщение с тремя европейскими странами
Весь мир
Марокко приостановило авиасообщение с тремя европейскими странами
pixabay.com  /  bilaleldaou

Рабат, 20 октября. Власти Марокко приостановили авиасообщение с Германией, Нидерландами и Великобританией. Об этом сообщило Национальное управление аэропортов.

В заявлении говорится, что решение вступило в силу с сегодняшнего дня и продлится до дальнейшего уведомления. Правительство королевства пошло на такой шаг из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в европейских странах.

Согласно сообщениям местных СМИ, Рабат опасается проникновения на территорию государства нового варианта коронавируса под названием AY4.2. Мутация уже начала распространяться в Великобритании.

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ес марокко
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