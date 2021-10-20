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Jyllands-Posten: Россия не намерена наживаться на газовом кризисе Европы
Политика
Jyllands-Posten: Россия не намерена наживаться на газовом кризисе Европы
ФБА «Экономика сегодня»

Копенгаген, 20 октября. Западные энергетические чиновники устроили Евросоюзу настоящую «болтанку» и не заметили, как оказались в кармане у «Газпрома» и президента России Владимира Путина. Такое мнение выразила редакция датского издания Jyllands-Posten.

Старый Свет охватила настоящая «зеленая лихорадка», однако в погоне за углеродной нейтральностью Брюссель загнал сам себя в угол, и сейчас может полагаться только на добрую волю Москвы, считает редколлегия скандинавской газеты. В ближайшем будущем влияние Российской Федерации на энергетику Европы будет только расти, констатируют аналитики.

«Зависимость ЕС от российского природного газа пугает. В прошлом году на Россию приходилось 45,5% всего импортируемого в ЕС газа. Еще 20% поступали из Норвегии, и 12% — из Алжира. Никого не удивит, если в этом году российская доля в импорте газа составит 50%», — отметили в Jyllands-Posten.

Россия полностью оккупировала рынок газовых контрактов и могла бы зарабатывать еще миллиарды долларов на спотовой торговле, однако делать этого не собирается. Как отметили датские журналисты, Москва в первую очередь нацелена на запуск трубопровода «Северный поток — 2» и изменение своего имиджа в глазах западных лидеров.

ФБА «Экономика сегодня» /

«Многие европейские энергетические компании совершенно неправильно оценили тенденции развития рынка и некоторые из них разорятся, если заключили с потребителями контракты с фиксированной ценой. От того, что политика ЕС по энергетике и климату болтается то туда, то сюда, без четкого курса, дело лучше не становится. Владимир Путин может спать спокойно — в твердой уверенности, что Европа у него в кармане», — резюмирует редколлегия Jyllands-Posten.

Мнение датчан разделяют и американские энергетические аналитики издания Wall Street Journal. Президенту России Владимиру Путину не пришлось предпринимать никаких усилий, чтобы одержать верх в «газовой войне» — коллективный Запад сам себя загнал в ловушку и привел Москву к геополитическому триумфу, уверены эксперты из США.

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Все новости / Политика / Jyllands-Posten: Россия не намерена наживаться на газовом кризисе Европы
Владимир Путин Газпром путин россия газ кризис дания европа иносми цены на газ Jyllands-Posten
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