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Юрист Соловьев объяснил, зачем СНБО Украины хочет переименовать ВОВ в «советско-немецкую»
Общество
Юрист Соловьев объяснил, зачем СНБО Украины хочет переименовать ВОВ в «советско-немецкую»
Федеральное агентство новостей  / 

Украина желает забыть об общей победе над фашистами в годы Великой Отечественной войны. Об этом в беседе с корреспондентом ФАН заявил заслуженный юрист РФ, общественный деятель Иван Соловьев.

Ранее совет национальной безопасности и обороны Украины предложил переименовать Великую Отечественную войну в «советско-немецкую». Новый словарь «названий и терминов «в связи с оккупацией Крыма и части Донбасса» опубликован на сайте организации.

«Очередной истеричный лай собачки-дрожульки с выпученными глазками, которая и лает-то только из-за забора или с рук своего хозяина. В долгосрочной перспективе — это шаг по искусственному отвязыванию украинского народа от геополитического значения итогов Великой Отечественной войны и нашей общей победы в ней. Неслучайно в СНБО Украины предложены достояно тонкая подмена и искажение понятий: война «советско-немецкая». С точки зрения методологии — это полный абсурд. Но абсурд сознательный», — прокомментировал Соловьев.

Федеральное агентство новостей /

В первом случае в основу определения положен тип общественного строя СССР — управление через советы, объяснил заслуженный юрист РФ. Во втором случае берется просто упоминание национальности агрессора.

«Получается полный безграмотный и низкопробный хайповый форшмак. Уверен, что настало время, когда мы должны перестать просто так взирать на это. Пока собачка не начала кусаться, необходимо научить ее вести себя пристойно. И как эти, с позволения сказать, люди не стыдятся смотреть в сторону старшего поколения, могил своих предков, памяти сожженных фашистами деревень, пережитых страданий украинцев и испытанной ими великой гордости за нашу общую победу над «коричневой чумой»? Пусть идут в ад, но не тянут за собой простых людей», — поделился мнением собеседник ФАН.

Ранее социолог Евгений Копатько рассказал, что третьего Майдана на Украине не будет, поскольку этот процесс подразумевает раскол общества на запад и восток, что в нынешних реалиях невозможно. Эксперт напомнил, что первый Майдан ментально и политически расколол Украину на юго-восток, центр и запад, и в таком состоянии она существовала до 2014 года

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