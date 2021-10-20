Сборная Украины по плаванию отказалась от участия в ЧЕ в России

Казань, 20 октября. Украинские пловцы не примут участие в чемпионате Европы, которой пройдет в столице Татарстана.

Глава федерации плавания Украины Андрей Власков сообщил, что спортсмены не приедут в Казань на чемпионат Европы. Его слова приводит издание Suspilne.

«Мы не теряем никаких очков, никаких преференций в этом чемпионате нет. Но если бы были медали для Украины, это было бы очень хорошо. На турнир в Россию должны были отправиться призер Олимпийских игр Михаил Романчук, а также полуфиналист Владислав Бухов. Оба спортсмена в итоге снялись по личным причинам», — заявил Власков.

Чемпионат Европы по плаванию пройдет в столице Татарстана со 2 по 7 ноября. Турнир был перенесен с 2020 года из-за пандемии коронавирусной инфекции.

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