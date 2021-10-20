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Лев Симба отправится в Африку 26 октября
Общество
Лев Симба отправится в Африку 26 октября
Кадр из фильма «Лена и львенок»  / 

Челябинск, 20 октября. В следующий вторник, 26 октября, львенок Симба отправится в долгожданный полет в Африку. Для зверей и их сопровождающих будет подготовлен спецборт до центра спасения, образования и дикой природы Kilimanjaro Animal C.R.E.W.

Историю львенка Симбы ранее рассказывал «Челябинск Сегодня». В марте в Дагестане нашли умирающего детеныша. Курортный фотограф сначала использовал львенка для заработка, а потом бросил его с переломанными лапами на произвол судьбы. Но директору приюта для животных Карену Даллакяну удалось спасти и вылечить животное. Сейчас Симба и ходит, и бегает, и играет.

Еще в прошлом году Симбу и леопарда Еву, которая тоже живет в приюте Карена Даллакяна, должны были отправить в Танзанию. Центр спасения зоозащитники выбирали тщательно, чтобы обеспечить большим кошкам лучшие условия проживания. После того, как договоренность с Kilimanjaro Animal C.R.E.W. была достигнута, начали готовиться к перелету, но из-за пандемии планы поменялись.

Теперь же зоозащитникам удалось добиться того, чтобы важная поездка для льва Симбы и его подруги леопарда Евы в Танзанию состоялась. Для подопечных приюта изготовили специальные безопасные и одновременно комфортные вольеры, чтобы хищники максимально спокойно пережили 12-часовой перелет.

Ранее ФАН рассказывал о том, как зоозащитники из Твери спасли одинокую нутрию. Им удалось поймать зверька вечером с помощью сачка. После этого грызуна отправили в специальный центр помощи.

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Все новости / Общество / Лев Симба отправится в Африку 26 октября
россия африка зоозащитники львенок лев симба
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