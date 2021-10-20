Фильмы с участием швейцарского актера Бруно Ганца покажут в Третьяковской галерее

Москва, 20 октября. Третьяковская галерея представит вторую часть ретроспективы фильмов, в которых снялся швейцарский актер Бруно Ганц. Кинокартины будут показывать в музее с 22 октября.

Мероприятие приурочили к 80-летию со дня рождения артиста. Вторая часть программы получила название «Бруно Ганц: XXI век». В нее включили десять лент, снятых с 2000 по 2019 год.

Ленты «Исчезновение Юлии» и «Еврей должен умереть» покажут в музее 5 и 9 ноября. В эти даты гостями мероприятия станут режиссеры Кристоф Шауб и Якоб Бергер, которые расскажут о работе со швейцарским актером.

Завершит ретроспективу кинокартина американского режиссера Терренса Малика «Тайная жизнь», которую покажут 26 ноября, передает «Вечерняя Москва». Лента стала последней работой Ганца в кино.

Ранее Третьяковская галерея объединилась с тремя другими музеями Москвы. Целью этой коллаборации стало развитие общественных зон за счет пеших маршрутов.