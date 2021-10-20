Протестующие в Судане созывают многомиллионный антиправительственный митинг 21 октября

Хартум, 20 октября. Протесты на улицах суданской столицы продолжаются пятый день подряд. На среду запланирован многомиллионный митинг.

Граждане по-прежнему бастуют перед Президентским дворцом, требуя роспуска правительства и смены политического курса руководства, приведшего население к обнищанию.

Прошедшей ночью сотни суданцев вышли на марши в районах Бурри, Аль-Моурада и Аль-Аббасия. Кроме того, десятки протестующих собрались перед штаб-квартирой «Освободительного движения Судана» в городе Омдурман и скандировали лозунги против его руководителя Минни Арко Минави. Силовики, чтобы разогнать толпу, открыли предупредительный огонь в воздух боевыми патронами. Пострадавших в результате инцидента нет.

????إطلاق رصاص كثيف الآن ،

صادر من مقر حركة مناوي ، ب شارع الموردة امدرمان ، إطلاق الرصاص على المحتجين السلميين الذين يهتفون بخروج حركة جيش تحرير السودان من حي الموردة بامدرمان

الوضع الآن متوتر بالحي ولا وجود لأي قوات أمنية او شرطة بالحي.

عبر الواتس pic.twitter.com/7Xla2MXjx0 — Saif. Alsheikh1 (@Alsheikh1Sa) October 19, 2021

Очередной всплеск антиправительственных протестов зафиксировали в субботу, 16 октября. Суданцы пришли в центр Хартума и потребовали свержения переходного кабмина.

Теперь граждане готовятся к 21 октября. В этот день, как ожидается, пройдут массовые демонстрации. Многомиллионная акция приурочена к годовщине Октябрьской революции 1964 года, свергнувшей правление генерала Ибрагима Аббуда.

Согласно заявлению организаторов движения, требования митингующих, помимо социальных, коснутся приверженности принципов декабрьской революции и Конституционной декларации. Они также призовут к формированию единой национальной армии и усилению органов местного самоуправления.