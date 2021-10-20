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Протестующие в Судане созывают многомиллионный антиправительственный митинг 21 октября
Весь мир
Протестующие в Судане созывают многомиллионный антиправительственный митинг 21 октября
Федеральное агентство новостей  /  Кирилл Романовский

Хартум, 20 октября. Протесты на улицах суданской столицы продолжаются пятый день подряд. На среду запланирован многомиллионный митинг.

Граждане по-прежнему бастуют перед Президентским дворцом, требуя роспуска правительства и смены политического курса руководства, приведшего население к обнищанию.

Прошедшей ночью сотни суданцев вышли на марши в районах Бурри, Аль-Моурада и Аль-Аббасия. Кроме того, десятки протестующих собрались перед штаб-квартирой «Освободительного движения Судана» в городе Омдурман и скандировали лозунги против его руководителя Минни Арко Минави. Силовики, чтобы разогнать толпу, открыли предупредительный огонь в воздух боевыми патронами. Пострадавших в результате инцидента нет.

Очередной всплеск антиправительственных протестов зафиксировали в субботу, 16 октября. Суданцы пришли в центр Хартума и потребовали свержения переходного кабмина.

Теперь граждане готовятся к 21 октября. В этот день, как ожидается, пройдут массовые демонстрации. Многомиллионная акция приурочена к годовщине Октябрьской революции 1964 года, свергнувшей правление генерала Ибрагима Аббуда.

Согласно заявлению организаторов движения, требования митингующих, помимо социальных, коснутся приверженности принципов декабрьской революции и Конституционной декларации. Они также призовут к формированию единой национальной армии и усилению органов местного самоуправления.

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