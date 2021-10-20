QR-коды в Петербурге: когда вводят, как получить, как будут действовать

Власти Санкт-Петербурга объявили о поэтапном введении с 1 ноября QR-кодов для посещения мероприятий и общественных мест. Эта информация появилась до того, как Правительство РФ объявило нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября включительно с правом для регионов продлевать этот срок. Уже появилась информация, что в связи с этим дополнительные ограничительные меры, помимо введения QR-кодов, могут быть введены и в Северной столице.

Когда в Петербурге начнут действовать QR-коды

На данный момент в Петербурге действует распоряжение городских властей о введении с 1 ноября QR-кодов для посещения ряда мероприятий и общественных мест для лиц старше 18 лет. Требование распространяется на публичные мероприятия и спортивные соревнования с заявленной численностью участников более 40 человек. Посещать такие мероприятия можно будет только при наличии QR-кода о полном курсе вакцинации от COVID-19 либо о перенесенной не ранее полугода назад коронавирусной инфекции (с официально подтвержденным диагнозом), либо при наличии справки о медицинском отводе от вакцинации.

Кроме того, с 75 до 40 человек снижено число участников массовых мероприятий, которые можно проводить без согласования.

С 15 ноября QR-код потребуется для посещения бассейнов, фитнес-центров, а также зрелищно-развлекательных заведений — театров, концертных залов, кинотеатров, музеев и так далее. Потребуется QR-код и для посещения церемонии торжественной регистрации брака (заключить брак можно будет и без QR-кода).

С 1 декабря QR-код будет нужен для посещения любых заведений общепита, а также большинства магазинов и объектов розничной торговли. Исключение будет сделано для аптек, продовольственных магазинов, автозаправок, а также торговых точек без зала обслуживания.

Кроме того, предприятиям предписано отправить с 1 ноября на удаленку работников старше 60 лет, которые не прошли вакцинацию, не переболели COVID-19 либо не имеют справки о медотводе от вакцинации.

Федеральное агентство новостей /

Как получить QR-код

После вакцинации от COVID-19 на портале «Госуслуги» на странице пользователя QR-код генерируется автоматически. Это также происходит при внесении туда данных о перенесенной коронавирусной инфекции. Получить QR-код можно также в МФЦ. Предъявлять QR-код можно как на бумажном носителе, так и показывая его на экране телефона.

Ранее эксперты заявили, что введение системы QR-кодов в Петербурге может привести к массовым увольнениям.