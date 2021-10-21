Пакистан открыл свое небо для транзитной торговли с Афганистаном

ВМФ Пакистана утверждает, что индийская подводная лодка пыталась войти в территориальные воды страны; Исламабад открыл воздушное пространство для транзита грузов в Афганистан; в Пекине начал работу Китайско-Пакистанский научно-исследовательский институт высшего образования; Исламабад рискует снова остаться в «сером списке» ФАТФ; Пакистану срочно требуется внешний заем на 6 миллиардов долларов — об этих и других событиях прошедшей недели расскажет автор Telegram-канала «Индия Сегодня».

Пакистан открывает воздушный маршрут для транзитной торговли с Афганистаном

Чтобы помочь новому афганскому правительству, которое возглавляют члены движения «Талибан»1 (запрещено в РФ), справиться с углубляющимся продовольственным кризисом, Пакистан впервые открыл воздушный торговый маршрут для коммерческих грузов, предназначенных для не имеющего выхода к морю страны.

Двусторонний договор о транзите, принятый в 1965 году и пересмотренный в 2010-м при посредничестве Соединенных Штатов, разрешает Кабулу осуществлять беспошлинную внешнюю торговлю через пакистанские аэропорты, морские порты и сухопутные дороги. В свою очередь, Исламабаду разрешено использовать выделенный афганский транзитный коридор для товарного обмена с Центральной Азией. Но напряженные политические отношения с бывшим афганским лидером Ашрафом Гани до сих пор не позволяли пакистанскому премьеру Имрану Хану разрешить воздушный транзит. Тесное сотрудничество Кабула с главным соперником Пакистана — Индией — также было источником взаимного недоверия.

Напряженность в значительной степени была вызвана утверждениями афганских официальных лиц о том, что боевики получали убежище в Пакистане, и оттуда в течение почти 20 лет совершали нападения на войска коалиции во главе с США.

Захват талибами власти в августе побудил Вашингтон заморозить почти 10 миллиардов долларов активов Афганистана, в основном депонированных в Федеральной резервной системе США. Это ограничение вызвало экономический коллапс в стране, где, по данным Организации Объединенных Наций (ООН), около миллиона детей уже стоят перед угрозой голода и по меньшей мере еще 18 миллионов человек нуждаются в срочной гуманитарной помощи. Аналитики ООН предупреждают, что приближающаяся зима только усугубит ситуацию.

Pakistan opens air route to Afghanistan for commercial cargo https://t.co/D9TFKmriB7 — Vata News (@newsvata) October 17, 2021

США и другие государства отказались признавать легитимность новой власти до тех пор, пока не увидят, что исламистская группировка выполнила свои обещания защищать права всех афганцев, включая женщин, и бороться с трансграничным терроризмом. Со своей стороны, с тех пор, как талибы захватили Кабул, Пакистан почти ежедневно отправляет им десятки грузовиков с гуманитарной помощью, в том числе продовольствие и медикаменты.

В прошлом месяце Имран Хан отменил налог с продаж на импортируемые из Афганистана фрукты, чтобы поощрить местных торговцев и фермеров.

Пакистан, который делит с этой страной примерно 2600 километров границы, призывает Америку и весь мир в целом сотрудничать с талибами, чтобы не допустить повторного погружения региона в хаос. Исламабад настаивает на том, что продолжающаяся нестабильность создаст проблемы в области безопасности и вызовет бесконтрольную миграцию в соседние страны.

Военно-морской флот Пакистана заблокировал индийскую подводную лодку

Военно-морской флот Пакистана заявил, что «обнаружил и заблокировал» индийскую подводную лодку от входа в территориальные воды в северной части Аравийского моря. Согласно утверждениям Исламабада, это уже третья попытка вторжения субмарины, сорванная с 2016 года. Видео, опубликованное вместе с заявлением, показывает инфракрасные кадры мачты подлодки 16 октября между 11:18 и 11:36 вечера. В Нью-Дели назвали информацию об инциденте «ложной».

'Pakistan Navy with its unremitting vigilance and professional competence has once again detected and blocked the Indian submarine on 16 Oct 21 from entering into Pakistani waters.' - ISPR pic.twitter.com/bA5HYiL5rN — Ch Fawad Hussain (@fawadchaudhry) October 19, 2021

Соперники и соседи Пакистан и Индия оказались втянуты в череду споров с момента разделения Британской Индии на два независимых государства в 1947 году. Главное разногласие — это противостояние в гималайской долине Джамму и Кашмир. Обе стороны удерживают части региона, но претендуют на него полностью, в то время как небольшой кусочек Кашмира взят под контроль Китаем.

Исламобад и Нью-Дели вели три полномасштабные войны — в 1948, 1965 и 1971 годах, и две из них были за Кашмир. Вооруженные силы двух стран находятся в состоянии повышенной готовности с 2019 года, когда пакистанские ВВС сбили пересекший границу военный самолет и захватили пилота А. Вартхамана, который позже (вместе со счетом за выпитый им в плену чай) был возвращен в Индию, чтобы избежать эскалации напряженности.

Непростые отношения между соседями еще больше ухудшились после того, как в августе 2019 года Нью-Дели отозвал особый статус подконтрольной ему части Джамму и Кашмира. Этот шаг побудил Исламабад остановить торговлю с Индией. В апреле прошлого года страны договорились прекратить трансграничные обстрелы на спорной границе, пообещав соблюдать соглашение о прекращении огня 2003 года, которое ранее в значительной степени игнорировалось. Оно все еще исполняется.

Пакистан и Китай начнут сотрудничестве в области исследований высшего образования

Пакистан и Китай договорились о создании Китайско-Пакистанского научно-исследовательского института высшего образования. Соглашение было заключено во время 4-й Конференции по механизму обмена Консорциума университетов Китайско-Пакистанского экономического коридора (КПЭК), состоявшейся в Пекине.

Организация будет содействовать исследованиям в области высшего образования в обеих странах, уделяя особое внимание взаимным приоритетным отраслям научного, сельскохозяйственного, образовательного и социально-экономического развития в рамках КПЭК.

The #China #Pakistan Higher Education Research Institute was established here on Friday at the 4th Exchange Mechanism Conference of #CPEC Consortium of Universities in #Beijing.https://t.co/qYnRV54WO1 — The Daily CPEC (@thedailycpec) October 15, 2021

Пакистан может остаться в «сером списке» ФАТФ до следующей сессии

Пакистан может остаться в «сером списке» Целевой группы по финансовым мероприятия (ФАТФ) до тех пор, пока глобальный наблюдательный орган по борьбе с отмыванием денег и спонсированием терроризма не соберется на следующую сессию в апреле 2022 года.

Базирующаяся в Париже ФАТФ будет заседать в течение трех дней — с 19 по 21 октября. Предполагается, что Пакистан все еще не соответствует критериям. На предыдущей сессии в июне его статус не изменился, потому что, по мнению группы, не были проверены случаи отмывания денег, приведшие к финансированию терроризма. ФАТФ попросила Исламабад провести расследование и привлечь к ответственности старших лидеров и командиров террористических групп, указанных ООН, в том числе Хафиза Саида и Масуда Азхара.

ФАТФ заявила, что завершит подготовку ключевых отчетов, в частности, пересмотренное руководство по виртуальным активам и их поставщикам услуг, и обговорит дальнейшие шаги по укреплению стандартов прозрачности бенефициарного владения.

Исламабад был внесен в «серый список» в июне 2018 года, и тогда же ему был предоставлен план действий по повышению рейтинга. С тех пор государство продолжает находиться в этом списке по причине невыполнения мандатов ФАТФ. Из-за этого Имрану Хану становится все труднее получать кредитную помощь от Международного валютного фонда (МВФ), Всемирного банка, Азиатского банка развития (АБР) и Европейского союза, что еще больше усугубляет внутренние экономические проблемы страны.

ФАТФ является межправительственным органом, созданным в 1989 году для борьбы с отмыванием денег, финансированием терроризма и другими угрозами целостности международной финансовой системы. В настоящее время ФАТФ насчитывает 39 членов, включая две региональные организации — Европейскую комиссию и Совет сотрудничества стран Персидского залива.

Экономический кризис в Пакистане

Согласно отчету News International, одной из крупнейших англоязычных газет Пакистана, валовые потребности страны во внешнем финансировании составляют 23,6 миллиарда долларов в 2021–2022 годах и 28 миллиардов долларов в 2022–2023 годах.

В связи с приостановкой программных кредитов Всемирного банка и Азиатского банка развития (АБР) Пакистан стоит на пороге серьезнейшего экономического кризиса. Для срочного получения валового внешнего финансирования ему необходимо утвердить сделку с МВФ в размере 6 миллиардов долларов США в рамках существующего механизма расширенного финансирования.

Pakistan's unending economic crisis: Imran govt needs $51.6 billion external financing over two year period https://t.co/z3FHnmSkm2 — Manoj Verma (@manoj_verma25) October 20, 2021

Тем временем Всемирный банк и АБР продолжат выдавать кредиты на проекты. Но с учетом возможностей их реализации объем выплат становится катастрофически низким. Рейтинговые агентства могут еще больше уменьшить показатели страны, поэтому привлечение средств за счет выпуска международных облигаций станет дорогостоящим.

МВФ просил устранить искажения в системе налогообложения, а также указал, что различные льготы и ставки налогов необходимо привести в соответствие со стандартной в 17%. Аналогичная ставка должна быть введена в отношении нефтепродуктов, смазочных материалов, удобрений, тракторов и других товаров. Однако пакистанские власти выступают против таких предложений, утверждая, что это приведет к дальнейшей маргинализации сельскохозяйственного сектора.

Пакистан принимает участие во встрече с талибами в Москве

В переговорах по Афганистану в «московском формате» в столице России принимают участие представители десяти стран, в том числе Пакистана и Индии. Также присутствуют лидеры движения «Талибан». На повестке дня — терроризм, необходимость инклюзивного правительства и консолидация международных усилий по преодолению афганского гуманитарного кризиса.

«Мы побуждаем их выполнять те заявления, которые они сделали, когда пришли к власти, в том числе обеспечить инклюзивность правительства не только по этническому принципу, но и по принципу политических убеждений, чтобы весь спектр политических убеждений общества был представлен в правительстве», — сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

#Москва

Делегация Талибана во главе с главой МИД ИЭА Муттаки прибыла сегодня в Россию, где талибы запрещены как террористическая группа.



На переговорах по Афганистану примут участие РФ, Китай, Пакистан и Индия.



Кремль пригласил на встречу США, но Госдеп ответил отказом. pic.twitter.com/ybr1mPKjOg — NORS /на русском (@NORS79629247) October 20, 2021

«Московский формат» переговоров был введен в 2017 году на основе шестистороннего механизма консультаций между специальными посланниками России, Афганистана, Китая, Пакистана, Ирана и Индии. На этот раз на встрече отсутствуют США — по «материально-техническим причинам», как заявил Госдепартамент.

Любопытно, что пакистанские СМИ не уделили никакого внимания конференции в Москве, и ни один из местных политиков не прокомментировал ее значение или возможные итоги.

1 Организация запрещена на территории РФ.