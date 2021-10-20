Сокращение активности наркофондов в России оказалось уходом в подполье

Благодаря вниманию СМИ и правоохранительных органов активность НКО-иноагентов, лоббирующих легалайз, сократилась. Однако, как выяснил ФАН, фонды продолжают осваивать средства зарубежных спонсоров, а значит, участвовать в проектах по изменению наркополитики в России.

В 2020 году ФАН писал о российских НКО, которые на деньги иностранных фондов занимаются наркопропагандой. Сюжет подхватил канал «Россия-24». После этого фонды сократили медийность, убрали из открытого доступа часть материалов и прекратили сообщать о конкурсах и акциях, по крайней мере, в общедоступных источниках. Однако, как выяснила редакция Федерального агентства новостей, фонды продолжают осваивать средства иностранных организаций и, вероятно, реализовывать их программы.

Российские НКО-иноагенты, представляющие интересы наркопотребителей, за последний год потратили не менее 100 млн рублей от иностранных спонсоров на свою деятельность. Об этом говорят отчеты, поданные в Минюст в соответствии с требованиями закона.

Иноагент «Гуманитарное действие»

Больше всего иностранных средств освоил петербургский фонд «Гуманитарное действие» (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента). За последний год организация с 20-летней историей израсходовала около 70 млн рублей.

Из открытых данных Минюста за третий квартал 2020 года следует, что фонд потратил 16,5 млн рублей, полученных из иностранных источников. Столько же зарубежные спонсоры предоставили в четвертом квартале 2020 года, а вот в первом квартале 2021 года сумма выросла более чем в два раза и составила 36,65 млн рублей.

Prt Scr unro.minjust.ru /

Prt Scr unro.minjust.ru /

Согласно официальному сайту, организация снижает риски наркопотребителей заразиться ВИЧ, раздавая им шприцы, иглы, спиртовые салфетки и презервативы. Наряду с профилактикой заболеваний, НКО выступает против «стигматизации и дискриминации» употребляющих наркотики. Иноагент «Гуманитарное действие» разделяет философию снижения вреда (harm reduction), основанную на том, что нужно не запрещать, а уменьшать последствия.

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

prt scr haf-spb.org /

Помимо помощи спонсоров извне, фонд реализует сувениры, которые продвигают его идеи, в том числе преодоление «стигматизации и дискриминации».

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

prt scr haf-spb.org /

Ассоциация выдала своих участников

Фонд «Гуманитарное действие», как и ряд его коллег-иноагентов, не раскрывает своих партнеров, однако международные НКО оказались менее осторожны. Данные о связях петербургского фонда с иностранными организациями удалось найти на сайте Евразийской ассоциации снижения вреда (ЕАСВ), среди членов которой указано «Гуманитарное действие». ЕАСВ руководят координатор программ снижения вреда грузинского филиала Фонда Джорджа Сороса «Открытое общество»1 (признана нежелательной на территории России) Марина Чохели и россиянин Александр Левин из Евразийской сети людей, употребляющих наркотики (ЕСЛУН, или ENPUD).

ЕСЛУН финансируют Международная сеть людей, употребляющих наркотики (INPUD) и структуры Джорджа Сороса — открытого приверженца легалайза. Спонсорами INPUD выступают фонды по борьбе со СПИДом — нидерландский Aids Fonds, Глобальный фонд для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией, а также Фонд сетей гражданского общества Роберта Карра.

Глобальный фонд и Фонд Карра наряду с «Открытым обществом» и INPUD спонсировали последние проекты ЕАСВ, в том числе в Восточной Европе. Ассоциация за последний год реализовала в регионе не менее трех программ, нацеленных на адвокацию (продвижение идей для изменения политики, практики либо законодательства), снижение вреда и защиту прав наркопотребителей, в том числе употребляющих наркотики женщин. Авторы проектов, в частности, призывают «бросить вызов глобальной войне с наркотиками», которая нарушает права наркопотребителей.

Упомянутые организации — лишь часть международной сети, более подробно описанной в предыдущем расследовании. Все фонды продвигают одни и те же идеи — смягчение наркополитики, прекращение дискриминации и стигмы, легализация психоактивных веществ, в том числе введение заместительной терапии метадоном. Последний относится к опиоидам и также вызывает сильную зависимость и тяжелые негативные последствия, при этом производится в лабораторных условиях и считается менее опасным, чем нелегально приобретенный товар.

Иноагент Фонд Рылькова: самый «медийный»

Порядка 13 млн рублей, полученных из-за рубежа, было потрачено Фондом им. А. Рылькова (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента). Почти половина полученной суммы — 6 млн рублей — реализована в третьем квартале 2020 года.

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ФАР существует с 2009 года и является одним из самых «медийных» фондов помощи наркопотребителям в России. За время работы сотрудники НКО активно пропагандировали смягчение наркополитики, разрешение опиоидной терапии наркозависимых, а также легализацию психоактивных веществ. Сейчас на сайте фонда данные о спонсорах и партнерах скрыты, однако цепочку связей с международными фондами ФАН описывал ранее. В начале 2000 годов Фонд Рылькова работал в тесном контакте с нежелательным «Открытым обществом» Джорджа Сороса, позже среди партнеров фонда появилась ЕСЛУН.

Как и «Гуманитарное действие», Фонд Рылькова входит в ЕАСВ и, вероятно, участвует в ее программах, хотя утверждать это нельзя, так как данные о проектах на сайте ФАР также удалены. Согласно информации ЕАСВ, Глобальный фонд по борьбе с СПИДом, туберкулезом и малярией в ноябре 2020 — июне 2021 года реализовал проект «Доступ к комплексной поддержке женщин, употребляющих наркотики в ситуации насилия». Программа с общим бюджетом 73 119 USD была предназначена для России и других стран Евразийского региона.

К 8 марта Фонд Рылькова выпустил расследование об уровне насилия в отношении женщин, употребляющих наркотики. Оригинальная ссылка на сайте ФАР недоступна, однако сохранился пересказ портала «Такие дела». Интерес к защите прав женщин-наркопотребителей проявляла и сама глава фонда Анна Саранг. В комментарии в поддержку «Медузы»2 (СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента) Саранг поблагодарила издание за помощь в трансляции идей правозащитной НКО. Напомним, согласно данным сайта ЕАСВ, международные фонды выделяют миллионы на продвижение своих идей в мире, в том числе и в России.

Площадкой для высказываний представителей ФАР выступает не только «Медуза», но и другие СМИ. В статье на «Радио Свобода»2 (СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента) юрист фонда Тимур Мадатов раскритиковал интервью врио начальника Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России Кирилла Смурова. Мадатов обвинил генерал-майора в попытке впечатлить читателей «цифрами» и невнимании к проблемам наркопотребителей.

Другие организации

Помимо упомянутых организаций, ФАН изучил документы также других НКО-иноагентов, работающих с наркопотребителями. Омский центр «Сибальт» (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента) за год потратил около 7 млн рублей из иностранных источников. Фонд оказывает помощь наркозависимым и представителям ЛГБТ. Активисты НКО выступают против принятого в 2013 году закона о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, а также критикуют высказывания представителей властей за «дискриминацию». В 2016 году Минюст внес «Сибальт» в реестр иноагентов в связи с получением иностранного финансирования и политической активностью.

Более 5,5 млн рублей, полученных из-за рубежа, потратила самарская НКО-иноагент «Проект Апрель» (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента). О партнерах организации не сообщается, однако ее полное название упоминается на сайте ЕАСВ. Возможно, материалы были удалены.

Prt scr harmreductioneurasia.org /

Организация получила известность после того, как ее глава Татьяна Кочеткова предложила «бесплатно раздавать наркозависимым метадон и бупренорфин», применяемые в опиоидной заместительной терапии. Руководитель «Проекта Апрель» сравнила метадон с инсулином, вызвав возмущение в местной прессе. Выступление Кочетковой состоялось на пресс-конференции, посвященной жалобе наркозависимого из Тольятти в ООН на отсутствие в России заместительной терапии.

НКО-иноагент «Феникс Плюс», занимающаяся профилактикой ВИЧ среди гей-сообщества, потратила около 3,5 млн рублей, полученных от иностранных источников. Организация принимала участие в девяти проектах «Всероссийской сети снижения вреда». Кроме того, «Феникс Плюс» упомянут на сайте «Евразийской сети снижения вреда».

Prt scr harmreductioneurasia.org /

Как было

Ранее НКО открыто проводили лекции и семинары, на которых фактически учили россиян, как избежать наказания за наркопотребление, давали рекомендации по употреблению психоактивных веществ с «меньшим» вредом для здоровья, пропагандировали терпимость к наркопотребителям и лояльность к веществам. К примеру, проводился популярный среди либеральных журналистов конкурс «Наркофобия», целью которого была критика отношения к наркотикам в России.

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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После публикации ФАН и сюжета на «России-24» НКО пришлось принять «меры безопасности». Фонды стали более закрытыми, а для участия в мероприятиях требовались рекомендации. Можно предположить, что и сейчас работа НКО не исчерпывается раздачей шприцов и презервативов.

Легализация себя не оправдала

Ряд стран, уступая мощному нарколобби, постепенно ослабляют негативное отношение к наркотикам на государственном уровне. Последствия уже дают о себе знать: как отмечают в Управлении по контролю за оборотом наркотиков РФ, в 2019 году было выявлено ухудшение ситуации в ряде стран, легализовавших марихуану. К аналогичным выводам пришла полиция Нидерландов, заявившая в 2018 году о возросшей преступности за последние 30 лет. Повышение лояльности к наркопотреблению в Канаде и некоторых штатах США не помогло сократить употребление нелегальных продуктов, которые оказались дешевы и доступны даже несовершеннолетним. Кроме того, в Канаде и США отметили резкий рост употребления синтетических опиоидов.

В отличие от Запада, Россия идет по пути усиления контроля за употреблением психоактивных веществ. В 2012 году были приняты поправки в закон, ужесточающие наказание за сбыт наркотиков, что привело к сокращению преступлений. В 2020 году была принята новая стратегия государственной антинаркотической политики на десятилетний срок. Новый план исключает легализацию наркотиков, в том числе заместительную опиоидную терапию для наркозависимых.

Прикрываясь медицинскими целями, НКО-иноагенты тратят десятки миллионов рублей ежегодно, при этом из-за ухода в подполье ряд проектов в настоящее время фактически потерян из виду. ФАН обеспокоен фактом скрытой работы фондов и призывает правоохранителей обратить внимание на их активность.

1 Генпрокуратура признала одноименную организацию нежелательной на территории РФ.

2 СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.