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Столтенберг заявил о заинтересованности НАТО и России в сохранении безопасности

  /   Обновлено: 20 октября 2021 17:58
Армия
Столтенберг заявил о заинтересованности НАТО и России в сохранении безопасности
Федеральное агентство новостей

Брюссель, 20 октября. Каналы связи между Россией и Североатлантическим альянсом продолжают функционировать, хотя стороны решили закрыть свои представительства в Москве и Брюсселе, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Россия и Альянс взаимно заинтересованы «в сохранении безопасности», сообщил руководитель западного военно-политического блока во время пресс-конференции в Брюсселе.

«У России и НАТО остаются другие каналы связи, в частности военные линии коммуникации», — подчеркнул Столтенберг.

Ранее генсек Альянса заявил о готовности возобновить диалог с РФ, для чего можно было бы провести заседание Совета Россия — НАТО. Мнение главы российского МИД Сергея Лаврова о необходимости конкретных шагов со стороны НАТО в направлении улучшения отношений с Москвой приводил RT.

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