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Глава Ассоциации фермерских хозяйств Ленобласти Шконда объяснил рост цен на продукты в России

  /   Обновлено: 20 октября 2021 17:24
Общество
Глава Ассоциации фермерских хозяйств Ленобласти Шконда объяснил рост цен на продукты в России
Федеральное агентство новостей  /  Елизавета Мурашева

Санкт-Петербург, 20 октября. Мировые цены на продовольствие достигли максимума за последние десять лет. Подорожание пришло и в Россию. Причину этому объяснил глава Ассоциации фермерских хозяйств Ленинградской области Михаил Шконда в эфире Медиагруппы «Патриот».

Цены на продукты во всем мире за минувшие десять лет подскочили на 27%. В России этот показатель достиг 10%. Динамика роста сохраняется, а это значит, что к концу 2021 года граждане увидят новые ценники на прилавках магазинов. Это обусловлено поставкой части продукции из-за рубежа. Сырье также завязано на импортные цены, доллар и курсовую разницу, объяснил Шконда.

«Цена то растет, и все тащит остальное. Упаковка подорожала, комбикорма, рабочая сила, потому что после пандемии они больше ленятся, соответственно, это все за собой и тянет. Если ситуация будет долго в таком положении, это будет положительный факт, потому что у производителей появляется окно в общей систем сбыта», — сказал специалист в эфире Медиагруппы «Патриот».

Новой инициативой в плане снижения цен на продукты стали фудтраки. Однако торговая лавка в виде прицепа стоит от 500 тыс. до 1,5 млн рублей. К тому же, бывают конфликты, когда машины фермеров подвергаются нападениям злоумышленников, поделился глава ассоциации.

«К сожалению, в этом был такой конфликт у одного из фермеров, когда атаковали и повредили машину, прямо выживали непосредственно», — рассказал Шконда.

Эксперт добавил, что снижение цен на продовольственные товары может привести к потере качества самого продукта и его упаковки. Во всех закупках необходимо ориентироваться на параметры качества, подытожил специалист.

Эфир на тему «Могут ли власти, производители и торговые сети сбить цены на продовольствие» стартовал в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» 20 октября. Участники мероприятия обсудили рост цен на продукты в России и в мире, а также ряд других тем.

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цены продовольствие шконда
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