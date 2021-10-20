Генсек НАТО отказался привести доказательства разведдеятельности высланных российских дипломатов

Брюссель, 20 октября. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не смог привести доказательства «разведывательной деятельности» высланных работавших при Альянсе российских дипломатов.

Он утверждает, что они якобы были сотрудниками российских спецслужб. Столтенберг назвал их работу «злонамеренной».

«Мы должны понимать, что решение НАТО было принято на основе разведывательных данных. Они были оперативными сотрудниками российской разведки», — сказал Столтенберг, но отказался доказать свои слова.

Ранее НАТО выслала восемь российских дипломатов. РФ в ответ закрыла свое представительство при военном блоке, а также информбюро в Москве. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия ждет от Альянса первого шага для улучшения отношений.