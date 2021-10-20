Столтенберг: НАТО не планирует размещать оружие в космосе

Брюссель, 20 октября. Североатлантический альянс не планирует размещать системы вооружения на околоземной орбите. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

По его слова, Альянс занимается созданием и усовершенствованием средств, способных противодействовать любым угрозам, включая современные ракетные системы.

«Мы делаем это на разных направлениях, мы продвигаемся и в космическом направлении, космос важен для наших коммуникаций, для нашей способности определять запуски ракет. В НАТО у нас нет никаких планов по размещению оружия в космосе, я не могу говорить за всех союзников, но у НАТО таких планов нет», — сказал Столтенберг.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Североатлантический альянс продолжает укреплять свою военную инфраструктуру у границ России и Белоруссии. По его словам, подобное развитие событий оказывает негативное влияние на военно-политическую обстановку в регионе, передает RT.