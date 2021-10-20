Авиация, танки и пехота: 106 бригада ЛНА уничтожила условных террористов на учениях

Бойцы ливийской 106-й бригады провели крупномасштабные учения после длительного перерыва. Условным противником солдат прославленного подразделения стали боевики запрещенного в России «Исламского государства»1. Корреспонденты Федерального агентства новостей запечатлели, как пехотинцы уничтожали врага при поддержке танков, авиации и артиллерии.

В этом году 106 бригада Ливийской национальной армии (ЛНА) празднует шестилетие. Когда-то небольшое подразделение превратилось в гордость вооруженных сил североафриканской страны. Для подтверждения элитного статуса и проверки навыков на полигоне прошли крупномасштабные учения.

Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

Перед началом военных маневров сын фельдмаршала Халифы Хафтара — Халид — провел экскурсию для генералов ЛНА. На вооружении подразделения находятся танки Т-80, бронетранспортеры БТР-60, 130-миллиметровые пушки М-46 и другая техника. После осмотра боевых машин первые лица ливийской армии перешли на смотровую площадку. Отсюда им предстояло наблюдать за первым этапом показательных выступлений.

Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

На отстроенных из контейнеров базах разместился условный враг. Противников обозначили как террористов «Исламского государства», для чего на одном из укреплений установили соответствующий флаг.

Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

В ходе учений бойцы элитной бригады незаметно высадились на вертолетах недалеко от двух точек. Подобравшись ближе, десантники напали на не ожидавших атаки боевиков, постепенно обходя их с фланга. Длительный бой на короткой дистанции закончился поражением экстремистов. Смыкая кольцо, пехотинцы зачистили лагерь, оставив в нем только раненных и сдавшихся.

Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

В пылу тренировочного сражения так же задействовали бронетехнику и военных медиков. Пока передовая группа занимала оборонительные позиции, вторые занялись спасением раненных пленников. На этом этапе первая фаза маневров закончилась. Дальше почетных гостей ожидал осмотр второго этапа учений.

Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

Здесь армейцев из 106 так же ожидали две позиции. Однако если в прошлый раз в лагерях находились только вооруженные экстремисты, то теперь условный враг располагал бронированной техникой. На первой позиции по боевым машинам отработали истребители, по второй — системы залпового огня «Град». После недолгой паузы к массированному огню подключились вертолеты Ми-24, отстреляв по позициям полный боезапас.

Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

В это время под огнем авиации к вражеским укреплениям приблизилась наземная техника. Пока танки поражали отмеченные цели, из бронемашин высадился десант. Под прикрытием огня ЗУ-23 и пулеметов ДШК солдаты выстроились в линию и начали вести массированный огонь по целям из стрелкового и гранатометного оружия.

Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

Уничтожив большую часть позиций, бойцы 106 бригады разделились на две части. Первая половина отправилась к позициям на бронетехнике, в то время как остальные неразрывной линией направились к базе. Зачистив укрепления, армейцы ознаменовали свою победу.

Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

После успешного проведения учений генералы Ливийской национальной армии поздравили командующего 106 бригады Халида Хафтара. Они отметили размах военных маневров и пришли к мнению, что подобные мероприятия надо проводить чаще.

«Дорогие бойцы 106 бригады, военное командование и главы генерального штаба, а также все присутствующие офицеры. Хочу вам доложить: еще 6 лет назад мы создавали это подразделение с нуля. Сегодня мы по праву испытываем гордость за наших воспитанников. Эти маневры прошли безупречно, и последующие военные учения мы будем проводить чаще и масштабнее», — отметил главнокомандующий ЛНА Абу Арразак Ан-Назури.

Федеральное агентство новостей / Александр Рычков

Офицеры прославленной бригады также остались довольны проведенной учебной операцией. Многие из них давно служат в этом подразделении и желают дальше служить в рядах легендарного части.

«Я начал служить в армии из-за любви к своей родине. Меня мало интересуют деньги и война ради войны: я поступил в армию, чтобы защищать мою страну. Рад службе в 106-й бригаде. Я очень гордился, когда меня сюда приняли. Я доволен тем, что могу оставить след в истории своего подразделения, потому что нахожусь здесь еще со времен основания», — сообщил корреспондентам ФАН подполковник саперных войск Хамейди Бихейри Зувай.

Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

Отметим, что бойцы 106 бригады отличились в крупнейших сражениях Ливии, в том числе в боях против «Исламского государства». Сейчас они находятся на дальних рубежах родины, защищая жизни сограждан.

1 Организация запрещена на территории РФ.