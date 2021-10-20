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Более десяти европейских сборных хотят выйти из ФИФА
Спорт
Более десяти европейских сборных хотят выйти из ФИФА
Агентство городских новостей Москва  /  Авилов Александр

Берн, 20 октября. Более десяти европейских сборных готовы покинуть Международную федерацию футбола (ФИФА), сообщило издание Associated Press. Какие именно команды собираются уходить из организации, не уточняется.

Намерение ряда европейских сборных выйти из ФИФА связано с желанием организации чаще проводить чемпионат мира. Федерация хочет уменьшить периодичность организации мирового первенства с одного раза в четыре года на один раз в два года. Окончательное решение по этому вопросу еще не принято, в настоящее время идет обсуждение.

Глава Международной федерации футбола Джанни Инфантино предложил календарь игр сборных команд, согласно которому с 2026 году чемпионат мира будет проходить раз в два года. Он считает необходимым принять окончательное решение по изменениям организации первенства до конца года.

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