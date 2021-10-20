Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
20 октября 18:12
18:11
Общество
Блогер Манукян назвал награду, которой предложил удостоить киноэкипаж из Пересильд и Клименко
18:09
Общество
Жесткий локдаун объявили в Латвии до 15 ноября
18:08
Происшествия
Прокурор запросил срок обвиняемому в поджоге машины Росгвардии на незаконном митинге в Москве
18:06
Украина
Политолог Дудчак: «США боятся, что Донбасс может повторить «крымский сценарий»
18:06
Общество
Неравнодушные жители Забайкалья спасли попавшую в охотничью петлю собаку
18:05
Политика
Сенатор Цеков назвал новый словарь терминов Киева унижением для украинцев
18:04
Общество
Супруг Маши Распутиной оказался в реанимации с 80% поражения легких
18:02
Общество
Протоиерей Хохлов: Мы просим Феодора Ушакова, чтобы он молил бога об избавлении от COVID
18:01
Армия
FT: Китай неприятно удивил США испытаниями новой гиперзвуковой ракеты
17:59
Общество
Пользователи сообщили о масштабном сбое в работе Instagram
Все новости

Минобороны РФ поздравило российских военных связистов эффектным видеороликом

  /   Обновлено: 20 октября 2021 17:20
Армия
Минобороны РФ поздравило российских военных связистов эффектным видеороликом
Pr scr mil.ru  /  Министерство обороны РФ

Москва, 20 октября. Министерство обороны России опубликовало зрелищный видеоролик в честь 102-й годовщины со дня образования войск связи. Как самостоятельное специальное подразделение Красной армии они появились 20 октября 1919 года.

Современные связисты ежедневно выполняют напряженную работу, отвечают за создание, развертывание и эксплуатацию систем связи. От этого напрямую зависит управление войсками и вооружением. Военнослужащим этих подразделений приходится работать в любое время года и в любой обстановке.

Недавно, в преддверии своего профессионального праздника, военные связисты Восточного военного округа (ВВО) прошли курс тактико-специальной подготовки. Отмечается, что девушки-военнослужащие выполнили задачи по развертыванию мобильного комплекса видеоконференцсвязи, антенного модуля Р-431АМ и радиорелейных станций Р-419Л1.

Ранее сообщалось, что более 300 женщин завершили курс интенсивной общевойсковой подготовки в частях межвидового учебного центра ВВО с начала 2021 года.

Вернуться назад

Все новости / Армия / Минобороны РФ поздравило российских военных связистов эффектным видеороликом
минобороны рф годовщина день связиста
Комментировать