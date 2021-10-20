Минобороны РФ поздравило российских военных связистов эффектным видеороликом

Москва, 20 октября. Министерство обороны России опубликовало зрелищный видеоролик в честь 102-й годовщины со дня образования войск связи. Как самостоятельное специальное подразделение Красной армии они появились 20 октября 1919 года.

Современные связисты ежедневно выполняют напряженную работу, отвечают за создание, развертывание и эксплуатацию систем связи. От этого напрямую зависит управление войсками и вооружением. Военнослужащим этих подразделений приходится работать в любое время года и в любой обстановке.

Недавно, в преддверии своего профессионального праздника, военные связисты Восточного военного округа (ВВО) прошли курс тактико-специальной подготовки. Отмечается, что девушки-военнослужащие выполнили задачи по развертыванию мобильного комплекса видеоконференцсвязи, антенного модуля Р-431АМ и радиорелейных станций Р-419Л1.

Ранее сообщалось, что более 300 женщин завершили курс интенсивной общевойсковой подготовки в частях межвидового учебного центра ВВО с начала 2021 года.