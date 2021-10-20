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Подруга рассказала о реакции Дорониной на участие Бузовой в спектакле МХАТа
Шоу-бизнес
Подруга рассказала о реакции Дорониной на участие Бузовой в спектакле МХАТа
wikipedia.org  /  Sintetaza / CC BY-SA 4.0

Москва, 20 октября. Актриса Татьяна Доронина была возмущена, что певица Ольга Бузова участвовала в спектакле «Чудесный грузин» во МХАТ имени Горького. Артистка, которая была художественным руководителем театра более 30 лет, с особой болью восприняла новость.

О реакции знаменитости на приглашение Бузовой на сцену легендарного театра рассказала ее подруга Лидия Матасова. По ее словам, артистка грубо высказалась об этой затее. Как отметила Матасова, Доронина, узнав об участии экс-ведущей скандального шоу «Дом-2» в новой постановке, нецензурно высказалась, назвав певицу женщиной с низкой социальной ответственностью.

«Когда великий театр собирает аншлаг на премьеру благодаря Бузовой… Вы только вдумайтесь! Это значит, без Бузовой своего зрителя у театра больше нет?» — задалась вопросом подруга Дорониной в разговоре с NEWS.ru.

Бузова летом этого года вышла на сцену МХАТ имени Горького. Она сыграла одну из ролей в спектакле «Чудесный грузин». Ее появление вызвало бурные обсуждения. Многие были возмущены, что непрофессиональная актриса появилась в именитом театре.

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