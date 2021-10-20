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Госсекретарь Союзного государства Мезенцев осудил вмешательство Запада в дела России и Белоруссии

  /   Обновлено: 20 октября 2021 17:15
Политика
Госсекретарь Союзного государства Мезенцев осудил вмешательство Запада в дела России и Белоруссии
belarus.mid.ru  /  Посольство Российской Федерации в Республике Беларусь

Москва, 20 октября. Запад предпринимает враждебные действия, вмешиваясь в дела Москвы и Минска, отметил госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев.

По словам российского дипломата, нынешняя внешнеполитическая ситуация все более характеризуется стремлением западных игроков к упрощенчеству, примитивизации, если не маргинализации, международных контактов.

«Беспрецедентное санкционное давление на Республику Беларусь и Российскую Федерацию это только подтверждает», — заявил Мезенцев.

Госсекретарь добавил, что принятая Европарламентом резолюция, осуждающая интеграцию Москвы и Минска, является проявлением враждебности и примером вмешательства в дела независимых стран.

Как стало известно ранее, давление со стороны западных стран подтолкнуло Москву и Минск к принятию новой военной доктрины Союзного государства. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

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белоруссия запад мезенцев
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