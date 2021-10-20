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Василий Ливанов выразил соболезнования в связи со смертью Виктора Евграфова

  /   Обновлено: 20 октября 2021 17:09
Общество
Василий Ливанов выразил соболезнования в связи со смертью Виктора Евграфова
Кадр из фильма «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона»

Москва, 20 октября. Звезда цикла фильмов «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» Василий Ливанов высказался о смерти актера Виктора Евграфова, который сыграл профессора Мориарти. Артист отметил профессиональные качества коллеги по экранизации.

По словам Ливанова, ушедший из жизни артист был очень профессионален в каскадерском деле. Кроме того, Евграфов обладал хорошими актерскими данными, добавил артист из фильмов о знаменитом сыщике.

«Но назвать его гениальным актером я не могу, несмотря на его способности гармонично вживаться в роль», — отметил Ливанов.

Актер уточнил, что при создании образа Мориарти Евграфов не обошелся без помощи выдающегося артиста Олега Даля. Последний озвучил профессора, противостоящего Холмсу, пишет «Вечерняя Москва». Ливанов выразил соболезнования родным и близким Евграфова в связи с его уходом из жизни.

О смерти исполнителя роли Мориарти стало известно 20 октября. Директор студии «Самарафильм» Олег Ракшин говорил ФАН, что предварительной причиной кончины Евграфова назвали оторвавшийся тромб.

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