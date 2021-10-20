Россиянам до 21 года начали отказывать в обучении безопасному обращению с оружием

В редакцию ФАН обратились представители партии «Вооруженный гражданин», сообщив, что россиянам в возрасте до 21 года уже начали отказывать в обучении безопасному обращению с оружием.

Напомним, летом 2022 года в России вступают в силу поправки в Закон «Об оружии», которые повысят минимальный возраст для получения лицензии на оружие с 18 до 21 года. Сейчас еще действует старое законодательство, согласно которому граждане в возрасте от 18 до 21 года имеют право законно приобрести гладкоствольное оружие. Правда, как рассказал председатель высшего совета партии «Вооруженный гражданин» Савва Бурлингас, уже сейчас молодежь до 21 года получает отказ в обучении безопасному обращению с оружием.

«В партию «Вооруженный гражданин» обратился 18-летний молодой человек, который занимается оформлением лицензии на получение оружия. Одним из этапов оформления лицензии является прохождение обучения на безопасное обращение с оружием и сдача экзамена. В нескольких тирах Москвы ему было отказано в прохождении программы, так как, по их словам, лиц до 21 года они не обучают. В одном из учебных центров молодой человек прошел теоретическую подготовку, но не был допущен к практическому экзамену по тем же основаниям. При этом деньги за неоказанную услугу возвращены не были», — поделился Бурлингас.

facebook.com / Savva Burlingas(Azazello)

По его словам, до членов партии дошла информация, что ситуация с учебными центрами сложилась вследствие негласного распоряжения отказывать в приеме на обучение лицам, не достигшим 21 года. Это полностью блокирует их возможность приобрести оружие. Чтобы прояснить вопрос, представители «Вооруженного гражданина» обзвонили учебные стрелковые центры в пяти регионах, в каждом из них в обучении граждан моложе 21 года было отказано.

«На данный момент партия совместно с автором туб-канала Gun-test уже подготовили и направили официальные запросы в учебные центры и в Росгвардию с просьбой пояснить запрет, влекущий незаконное ограничение прав большого круга лиц. Кроме того, нами готовятся заявления в органы, занимающиеся защитой прав и законных интересов граждан о проведении проверки законности подобных отказов», — рассказал собеседник ФАН.

Ранее в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» состоялась пресс-конференция, в ходе которой эксперты рассказали, к каким последствиям приведет ужесточение закона об оружии. В ходе обсуждения они объяснили, почему самым законопослушным гражданином является именно владелец оружия.