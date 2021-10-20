Социальные меры поддержки: кому с 1 ноября увеличат доплаты

Москва, 20 октября. На фоне активной борьбы с новой коронавирусной инфекцией многие регионы России устанавливают дополнительные выплаты врачам.

Так, с 1 ноября медработники в Волгоградской области будут получать стимулирующие выплаты в размере 200 рублей за одного вакцинированного, сообщает Life.ru. Так распорядился губернатор региона. Надбавку смогут получать работники медицинских организаций, подведомственных Комитету здравоохранения Волгоградской области, принимающие участие в вакцинации взрослого населения.

Такая же доплата уже появилась в Липецкой области. Чуть больше стали доплачивать медикам в Мурманской области. Там изначальные 200 рублей будут увеличены на районный коэффициент и процентную надбавку за стаж работы в районах Крайнего Севера.

В конце сентября доплачивать за вакцинацию начали и в столице. Врачам выплачивают по 200 рублей за каждого привитого сверх установленного плана в возрасте от 18 до 60 лет и по 400 рублей — за людей старше.

Также в ПФР напомнили о том, что выплата на школьников является единовременной мерой поддержки. Она будет поступать не только на карты «Мир», но и на карты других платежных систем. При заполнении заявления родителям надо помнить, что в нем указываются реквизиты лицевого счета в банке, а не номер карты. Также счет должен принадлежать именно родителю, который подает заявление, а не кому-либо из его друзей или родственников.

«Стоит обратить внимание, что 1 ноября 2021 года истекает срок обращения за единовременной выплатой семьям с детьми. Речь идет 10 тысячах рублей, которые перечислялись для подготовки к школе. Многие родители уже получили эти деньги, но тем, кто не успел, нужно поторопиться. Если не подать заявление до 1 ноября, то право на выплату исчезнет», — рассказала ведущий юрист Европейской юридической службы Оксана Красовская.

Кроме того, ряд новшеств ждет и пенсионеров. С 1 ноября доплаты пересчитают бывшим членам летных экипажей воздушных судов гражданской авиации и отдельных категорий работников организаций угольной промышленности. Доплата положена только тем, кто имеет необходимый специальный стаж. Перерасчет сделают автоматически. Писать заявление не потребуется.

Добавим также, что на поддержку семей, воспитывающих детей в возрасте от трех до семи лет, будет дополнительно выделено 28,3 млрд рублей. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

«Речь идет о ежемесячной выплате. Ее размер зависит от среднедушевого дохода семьи и может составлять от 50 до 100% регионального прожиточного минимума ребенка. Получают выплату малообеспеченные семьи. Соответственно, и суммы перечислений зависят от среднедушевого дохода семьи. Чем он меньше, тем больше процент доплаты», — отметил управляющий партнёр AVG Legal Алексей Гавришев.

Еще целый ряд новшеств готовится с 1 января. Так, ранее в Минтруде сообщили о размерах индексации пенсий. С 1 января выплаты неработающим пенсионерам вырастут на 5,9%. В итоге в 2022 году неработающие пенсионеры будут получать в среднем 18 521 рубль в месяц, в 2023-м — 19 477 рублей, в 2024-м — 20 469 рублей.

Социальные пенсии в 2022 году вырастут на 7,7%. Они будут проиндексированы с 1 апреля. В том случае, если социальная пенсия окажется меньше прожиточного минимума пенсионера в регионе, то государство сделает доплату. В этом году индексация социальных пенсий составила 3,4%.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что минимальный размер пенсии в столице с городской доплатой увеличится с 20 222 до 21 193 рублей в месяц. Таким образом, величина индексации превысит прогнозируемый уровень инфляции в 2022 году.

Ранее ФАН сообщал о том, что Минтруд России предложил изменить правила оплаты отпуска при увольнении. Поправки в ТК уточняют, что тому, кто проработал больше 11 месяцев, подлежащих включению в стаж работы, выплачивается денежная компенсация в размере среднего заработка за срок полного отпуска.