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Часть сотрудников Госдумы перейдет на удаленную работу
Общество
Часть сотрудников Госдумы перейдет на удаленную работу
Федеральное агентство новостей

Москва, 20 октября. Часть аппарата Государственной думы будет работать удаленно. Об этом сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Такая мера связана с ростом количества заразившихся коронавирусом. Володин подчеркнул, что для депутатов организуют такие условия работы, чтобы процесс законотворчества не пострадал.

«По возвращении из регионов депутаты обязательно сдают ПЦР для работы в комитетах, на Совете Думы, в зале пленарных заседаний», — пояснил Вячеслав Володин.

Президент РФ Владимир Путин 20 октября поддержал введение в России нерабочих дней. Из-за всплеска заболеваемости COVID-19 жители РФ будут находиться дома с 30 октября по 7 ноября.

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