Часть сотрудников Госдумы перейдет на удаленную работу

Москва, 20 октября. Часть аппарата Государственной думы будет работать удаленно. Об этом сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Такая мера связана с ростом количества заразившихся коронавирусом. Володин подчеркнул, что для депутатов организуют такие условия работы, чтобы процесс законотворчества не пострадал.

«По возвращении из регионов депутаты обязательно сдают ПЦР для работы в комитетах, на Совете Думы, в зале пленарных заседаний», — пояснил Вячеслав Володин.

Президент РФ Владимир Путин 20 октября поддержал введение в России нерабочих дней. Из-за всплеска заболеваемости COVID-19 жители РФ будут находиться дома с 30 октября по 7 ноября.