Медведь убил рыбака и был заколот ножом в Тюменской области

Тюмень, 20 октября. Медведь напал на трех местных жителей в Уватском районе Тюменской области. Один из пострадавших погиб.

Трагедия произошла в Уватском районе. Трое рыбаков возвращались с уловом через лес и внезапно на них напал хищник.

Самый старший из мужчин получил травмы, несовместимые с жизнью. Второй рыбак смог нанести зверю смертельные раны ножом, несмотря на то, что получил травму головы и конечностей. Его товарищ, который не пострадал, доставил его в медучреждение. Полиция проводит проверку по факту происшествия.

Напавшего на спящего сахалинца медведя нашли мертвым. Труп зверя, в которого стрелял мужчина, нашли лесничие. На него может быть заведено административное дело о ношении оружия вне сроков охоты.