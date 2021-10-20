Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
20 октября 18:11
18:11
Общество
Блогер Манукян назвал награду, которой предложил удостоить киноэкипаж из Пересильд и Клименко
18:09
Общество
Жесткий локдаун объявили в Латвии до 15 ноября
18:08
Происшествия
Прокурор запросил срок обвиняемому в поджоге машины Росгвардии на незаконном митинге в Москве
18:06
Украина
Политолог Дудчак: «США боятся, что Донбасс может повторить «крымский сценарий»
18:06
Общество
Неравнодушные жители Забайкалья спасли попавшую в охотничью петлю собаку
18:05
Политика
Сенатор Цеков назвал новый словарь терминов Киева унижением для украинцев
18:04
Общество
Супруг Маши Распутиной оказался в реанимации с 80% поражения легких
18:02
Общество
Протоиерей Хохлов: Мы просим Феодора Ушакова, чтобы он молил бога об избавлении от COVID
18:01
Армия
FT: Китай неприятно удивил США испытаниями новой гиперзвуковой ракеты
17:59
Общество
Пользователи сообщили о масштабном сбое в работе Instagram
Все новости

Медведь убил рыбака и был заколот ножом в Тюменской области

  /   Обновлено: 20 октября 2021 16:59
Происшествия
Медведь убил рыбака и был заколот ножом в Тюменской области
vk.com  /  Центр реабилитации диких животных и птиц. Пермь

Тюмень, 20 октября. Медведь напал на трех местных жителей в Уватском районе Тюменской области. Один из пострадавших погиб.

Трагедия произошла в Уватском районе. Трое рыбаков возвращались с уловом через лес и внезапно на них напал хищник.

Самый старший из мужчин получил травмы, несовместимые с жизнью. Второй рыбак смог нанести зверю смертельные раны ножом, несмотря на то, что получил травму головы и конечностей. Его товарищ, который не пострадал, доставил его в медучреждение. Полиция проводит проверку по факту происшествия.

Напавшего на спящего сахалинца медведя нашли мертвым. Труп зверя, в которого стрелял мужчина, нашли лесничие. На него может быть заведено административное дело о ношении оружия вне сроков охоты.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Медведь убил рыбака и был заколот ножом в Тюменской области
медведь погиб раны
Комментировать