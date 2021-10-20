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В Омане построят более 300 домов для пострадавших от циклона «Шахин»
Весь мир
В Омане построят более 300 домов для пострадавших от циклона «Шахин»
ТАСС  /  HAMID ALQASIMI / EPA

Министерство жилищного строительства и городского планирования Омана намерено возвести 328 домов для семей, потерявших свое имущество в результате стихийного бедствия, вызванного тропическим циклоном «Шахин».

В начале октября ряд государств Персидского залива оказался под влиянием данного природного явления. Среди них Оман пострадал больше всех.

В общей сложности из-за шторма, спровоцированного «Шахином», в стране погибли 12 человек. Улицы многих городов, в том числе столичного Маската, затопило.

В период паводков около 5000 граждан были вынуждены переселиться во временное жилье. Сейчас большая часть из них уже вернулась в свои дома, однако многие лишены такой возможности. По данным властей, повреждения получили свыше 1000 домов, большинство из которых теперь не подлежат восстановлению. Их владельцам — целым семьям — приходится пребывать в центрах временного проживания.

Затопленные улицы Маската
ТАСС / HAMID ALQASIMI / EPA

В связи с этим руководство государства решило взять ситуацию в свои руки и обеспечить оманцев недвижимостью.

«Сейчас мы ищем земли вдали от низменных районов, подверженных наводнениям, чтобы построить дома для пострадавших, жилища которых были разрушены. Проектировка и непосредственные работы начнутся после того, как мы преодолеем этот этап», — сообщили в правительстве.

Простые граждане выразили благодарность властям за проявленную инициативу. Сначала они опасались, что Маскат отделается от них незначительными денежными компенсациями, которые не покроют восстановительных работ.

Наибольший ущерб был нанесен оманскому региону Батина. Во время буйства стихии на города Аль-Мусанна, Эс-Сувайк, Сахм, Хабура и Сухар обрушивались мощные ветры со скоростью более 100 километров в час (более 30 метров в секунду), а в прибрежных районах фиксировались волны высотой до 12 метров.

В расчистке образовавшихся после этого завалов по всей стране приняли участие более 20 тысяч добровольцев — как граждан государства, так и иностранцев.

В середине октября султан Омана Хейсам бин Тарик Аль Саид объявил о создании чрезвычайного комитета ликвидации последствий циклона «Шахин». При этом он сообщил, что учреждает специальный фонд, в задачи которого будут входить финансирование восстановительных работ и выплаты компенсаций гражданам, пострадавшим от любых катаклизмов, с которыми столкнется государство.

Потоп в Омане
ТАСС / HAMID ALQASIMI / EPA

Климатические и географические особенности султаната делают его мало устойчивым к циклонам вроде «Шахина». Страна находится в пустынном регионе, а значительной ее части свойствен гористый ландшафт.

Из-за этого государство может сталкиваться с сильными наводнениями, что и продемонстрировало октябрьское ненастье. Не исключено, что в будущем ситуация, подобная нынешней, может повториться. Поэтому строительство жилой недвижимости на возвышенностях может стать наиболее верным решением.

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