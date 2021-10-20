В Омане построят более 300 домов для пострадавших от циклона «Шахин»

Министерство жилищного строительства и городского планирования Омана намерено возвести 328 домов для семей, потерявших свое имущество в результате стихийного бедствия, вызванного тропическим циклоном «Шахин».

Oman to build 328 houses for families who lost their properties during Cyclone #Shaheenhttps://t.co/DC6Bedbuii — The National (@TheNationalNews) October 19, 2021

В начале октября ряд государств Персидского залива оказался под влиянием данного природного явления. Среди них Оман пострадал больше всех.

В общей сложности из-за шторма, спровоцированного «Шахином», в стране погибли 12 человек. Улицы многих городов, в том числе столичного Маската, затопило.

В период паводков около 5000 граждан были вынуждены переселиться во временное жилье. Сейчас большая часть из них уже вернулась в свои дома, однако многие лишены такой возможности. По данным властей, повреждения получили свыше 1000 домов, большинство из которых теперь не подлежат восстановлению. Их владельцам — целым семьям — приходится пребывать в центрах временного проживания.

ТАСС / HAMID ALQASIMI / EPA

В связи с этим руководство государства решило взять ситуацию в свои руки и обеспечить оманцев недвижимостью.

«Сейчас мы ищем земли вдали от низменных районов, подверженных наводнениям, чтобы построить дома для пострадавших, жилища которых были разрушены. Проектировка и непосредственные работы начнутся после того, как мы преодолеем этот этап», — сообщили в правительстве.

Простые граждане выразили благодарность властям за проявленную инициативу. Сначала они опасались, что Маскат отделается от них незначительными денежными компенсациями, которые не покроют восстановительных работ.

Наибольший ущерб был нанесен оманскому региону Батина. Во время буйства стихии на города Аль-Мусанна, Эс-Сувайк, Сахм, Хабура и Сухар обрушивались мощные ветры со скоростью более 100 километров в час (более 30 метров в секунду), а в прибрежных районах фиксировались волны высотой до 12 метров.

В расчистке образовавшихся после этого завалов по всей стране приняли участие более 20 тысяч добровольцев — как граждан государства, так и иностранцев.

Joining a great group of volunteers to clean up the beach after the cyclon #Shaheen

Ms Amu who appears in the photo is the person who should be praised for initiating this voluntary great work#saveomanbeaches pic.twitter.com/JwxVaMWMFE — Hussain Alsaffar (@Dr_HAlsaffar) October 16, 2021

В середине октября султан Омана Хейсам бин Тарик Аль Саид объявил о создании чрезвычайного комитета ликвидации последствий циклона «Шахин». При этом он сообщил, что учреждает специальный фонд, в задачи которого будут входить финансирование восстановительных работ и выплаты компенсаций гражданам, пострадавшим от любых катаклизмов, с которыми столкнется государство.

ТАСС / HAMID ALQASIMI / EPA

Климатические и географические особенности султаната делают его мало устойчивым к циклонам вроде «Шахина». Страна находится в пустынном регионе, а значительной ее части свойствен гористый ландшафт.

#BREAKING #OMAN



???? OMAN: INFRASTRUCTURE OF THE COUNTRY IS SEVERELY DAMAGED BY TROPICAL STORM SHAHEEN!



Oman's Sultan Haitham says has ordered the establishment of a national emergency fund to deal with aftermath of tropical storm. #BreakingNews #Video #Flooding #Landslides pic.twitter.com/QKyyYi2f0p — loveworld (@LoveWorld_Peopl) October 11, 2021

Из-за этого государство может сталкиваться с сильными наводнениями, что и продемонстрировало октябрьское ненастье. Не исключено, что в будущем ситуация, подобная нынешней, может повториться. Поэтому строительство жилой недвижимости на возвышенностях может стать наиболее верным решением.