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Политолог Простаков: «Помощь Украине от США будет выражена только на словах»
Политика
Политолог Простаков: «Помощь Украине от США будет выражена только на словах»
president.gov.ua  /  Офис Президента Украины

В случае реальной угрозы Украина не сможет рассчитывать на помощь США. Об этом в беседе с ФАН заявил военный эксперт фонда «Народная дипломатия» Сергей Простаков.

Во вторник, 19 октября, президент Украины Владимир Зеленский на встрече с главой минобороны США Ллойдом Остином заявил о том, что Соединенные Штаты являются главным партнером Киева в сфере обороны и безопасности. Также на официальном сайте украинского лидера говорится об оперативности реализации анонсированного во время визита президента Украины в Вашингтон решения предоставить Украине дополнительную помощь в сфере безопасности в размере $60 млн.

Военный эксперт Сергей Простаков в комментарии ФАН отметил, что США получили на Украине плацдарм против России безо всяких обязательств со своей стороны.

«Но при этом понятно, что в случае реальной угрозы Украине помощь от «главного партнера» скорее всего не последует, или она будет выражена лишь на словах», — сказал он.

Prt Scr youtube.com / МБХ медиа

Простаков выразил мнение, что Владимир Зеленский таким образом, скорее, озвучил цели американского военно-промышленного комплекса по отношению к Украине.

«Еще один рынок вооружений не помешал бы оборонным корпорациям США. Однако препятствием для этого может служить бедность Украины. А выдавать кредиты бесконечно Киеву никто не будет. Собственных же средств на закупку американского оружия с помощью проводимой украинскими властями политики стране заработать невозможно», — отметил эксперт.

president.gov.ua / Офис Президента Украины

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Германия, Франция и Украина заинтересованы во встрече в «нормандском формате», а также глава страны оценил шансы встречи с российским коллегой Владимиром Путиным. Украинский политик выразил готовность встретиться с Путиным, однако итог зависит именно от решения Москвы.

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