Сенатор Джабаров раскритиковал решение Европарламента присудить премию Сахарова Навальному

Москва, 20 октября. Члены Европейского парламента девальвируют премию «За свободу мысли» имени Андрея Сахарова, присуждая ее осужденному блогеру Алексею Навальному, заявил член Совета Федерации Владимир Джабаров.

По словам российского сенатора, ему стыдно за решение европейских политиков.

«Мне стыдно за европарламентариев. Они присуждают премию уголовному преступнику, который отбывает наказание, по сути, за мошенничество. Они таким решением девальвируют эту премию», — сообщил сенатор в интервью ТАСС.

Владимир Джабаров добавил, что на присуждение этой награды даже не стоит реагировать.

Как стало известно ранее, Навальному присудили премию Андрея Сахарова «За свободу мысли». Об этом сообщили представители Европейской народной партии.

Президент РФ Владимир Путин заявлял, что блогер находится в тюрьме не из-за политической деятельности, а за совершение уголовных преступлений.