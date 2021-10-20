Экономист Голубев: «Цены на аренду коттеджей в новогодние каникулы вырастут в 10 раз»

Учитывая, что буквально с каждым днем все большее количество стран объявляют о локдауне и продолжают держать границы на замке, петербуржцы уже сейчас начали задумываться, как и где отметить Новый год. Тем более празднование в ресторанах тоже оказалось под угрозой — местные власти уже ввели новые ограничения из-за подъема заболеваемости коронавирусом. С одной стороны, хорошим вариантом мог бы стать отдых за городом, но с другой, празднование в коттедже влетит петербуржцам в копеечку, поскольку цены на аренду в новогодние каникулы вырастут в 10 раз. Об этом корреспонденту ФАН рассказал доцент кафедры экономики СЗИУ РАНХиГС, кандидат экономических наук Артем Голубев.

По словам эксперта, отдых в коттедже или загородном доме, расположенном в окрестностях Петербурга или в Ленинградской области, в обычный сезон обойдется примерно в 10–15 тысяч рублей в сутки. Однако в праздники арендодатели могут увеличить этот ценник в десятки раз.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

«Уровень цен на предстоящий Новый год будет зависеть от нескольких факторов. В первую очередь это возможность наших граждан выезжать за рубеж. С большой долей вероятности Европа не откроется, в частности и Финляндия, куда обычно ездили петербуржцы. А из-за возможного ухудшения эпидемиологической ситуации потенциально могут быть закрыты и более теплые страны: Египет и Турция. В случае, если и эти страны окажутся под временным запретом, то, конечно, цены на аренду недвижимости в окрестностях Петербурга в новогодние каникулы вырастут в 10 раз», — объяснил эксперт.

При этом Голубев отметил, что если речь идет о новогодних праздниках в коттеджах, рассчитанных на количество от 10 до 30 человек, то арендная ставка в 100–200 тысяч рублей в сутки для некоторых петербуржцев вполне будет приемлема. Конечно, в контексте краткосрочного отдыха. Но наиболее оптимальной является сумма в пять тысяч рублей в день с человека, считает экономист.

Ранее эксперт Остапкович оценил колебания цен на шампанское к Новому году. Он отметил, что игристые вина подорожают к празднику на 7–10 процентов.