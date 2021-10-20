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Правительство Марокко рассмотрело законопроект о госбюджете на 2022 год
Весь мир
Правительство Марокко рассмотрело законопроект о госбюджете на 2022 год
facebook.com  /  رئيس الحكومة المغربية

Рабат, 20 октября. Правительственный совет Марокко под председательством премьера Азиза Аханнуша рассмотрел законопроект о финансах на 2022 год. Об этом сообщает издание MWN.

Профильная группа министров подготовила и предоставила итоговый документ по госбюджету. По прогнозам специалистов, он приведет к созданию 250 тысяч рабочих мест в течение двух лет.

«Финансовый законопроект разработан исходя из предположения, что урожайный год принесет в казну 80 миллиардов дирхамов, а средняя цена на бутан составит 450 долларов за тонну», — сказал пресс-секретарь кабмина.

Основным приоритетом инициативы является создание новой модели развития, направленной на стимулирование экономики Марокко и улучшение сектора здравоохранения. Параллельно с этим Рабат стремится запустить универсальную систему социальной защиты.

Предполагается, что финансовый законопроект приведет к росту экономики страны на 3,2%, а дефицит бюджета составит 5,9% ВВП королевства.

Ранее новое правительство Марокко столкнулось с проблемами старой администрации. Жители страны рассчитывают, что кабинет министров сможет решить трудности социальной защиты, образования, здравоохранения и занятости граждан.

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марокко законопроект госбюджет
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